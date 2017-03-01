«Техносерв» модернизировала сети Wi-Fi в магазинах «М.Видео»

«Техносерв» и «М.Видео» объявили о завершении первого этапа проекта по модернизации беспроводной локальной сети Wi-Fi в магазинах федеральной сети ритейлера. Как рассказали CNews в компании, специалистами «Техносерва» запущены беспроводные сети в более чем 100 магазинах «М.Видео» общей площадью 170 тыс. кв. м по всей стране, установлены и настроены более 1,3 тыс. точек доступа. Обновленная беспроводная сеть обеспечивает не только обязательное для ритейлера подключение к интернету витринных образцов оборудования, находящегося в продаже (смартфонов, ноутбуков, планшетов, телевизоров и т.п.), что позволяет клиентам больше узнать о возможностях новых устройств и протестировать их, но и гарантирует полностью безопасный и конфиденциальный режим для рабочих планшетов продавцов-консультантов.

«Интернет в магазинах является обязательной составляющей эффективных продаж и качественного клиентского сервиса. К беспроводной локальной сети «М.Видео» в каждом из магазинов подключены сотни гаджетов, которые тестируют и изучают наши покупатели, а также рабочие планшеты, имеющие доступ к внутренним система и данным компании. Это накладывает на партнера дополнительные обязательства по надежности и безопасности подключения, – отметил руководитель департамента администрирования и управления инфраструктурой «М.Видео» Николай Фтодосьев. – Внедрение беспроводной сети в магазинах дало старт ряду новых розничных проектов, например, m_mobile, одной из особенностей которого является мобильность сотрудника магазина, Кроме того, важной задачей, возложенной на беспроводную сеть, является оперативное обновление программного обеспечения на демонстрационном оборудовании, а также помощь клиентам в индивидуальной настройке приобретенных устройств, поэтому нам крайне важно, чтобы внутренняя сеть магазинов работала четко и надежно».

Специалисты «Техносерва» в рамках проекта установили и запустили графическую систему мониторинга и управления сетью Aruba AirWave, благодаря которой можно наглядно видеть параметры беспроводной сети в графическом виде, отслеживать перемещение клиентских устройств на территории магазина, наблюдать тепловые карты радио-покрытия, анализировать и при необходимости планировать изменения для оптимизации бизнес-процессов. Система позволяет просматривать и формировать отчетность по доступности, загрузке, потреблению и анализу пользовательского трафика за любые периоды времени.

В каждом магазине «М.Видео» было проведено радиобследование для определения оптимального количества и расположения точек доступа. Это позволило добиться максимальной производительности и отказоустойчивости беспроводной сети. Интересной особенностью решения является наличие в каждом магазине виртуального контроллера, функционал которого выполняет одна из точек доступа. В случае отказа данной точки доступа функционал виртуального контроллера начинает выполнять ближайшая работоспособная точка доступа без потери качества предоставляемых услуг. В настоящий момент беспроводная сеть одного магазина обслуживает в среднем 300 одновременных подключений, при этом данная нагрузка не является предельно допустимой. Также специалистами «Техносерв» был разработан отдельный модуль автоматической смены ключей доступа к беспроводной сети с возможностью рассылки обновленных ключей по e-mail директорам магазинов.

Ранее ритейлер использовал аутсорсинг услуги предоставления беспроводного доступа от провайдеров доступа в Интернет, однако такой сервис не давал возможности использовать эту сеть для доступа к собственной локальной сети. Кроме того, этот сервис не распространялся на всю территорию магазина, склады. Мониторинг отсутствовал в принципе, а в случае проблем решение было недостаточно быстрым. Компания приняла решение о создании беспроводной сети в торговых точках под собственным контролем.

Основными критериями выбора решения являлись: высокая функциональность и надежность корпоративного уровня, поддержка современных беспроводных стандартов, а также возможность централизованного управления и мониторинга всех компонентов и клиентских устройств беспроводной сети.

По итогам тестирования «М.Видео» выбрала предложенное компанией «Техносерв» решение на базе решения Aruba Instant производства Aruba Networks корпорации Hewlett Packard Enterprice (HPE), обеспечивающее высокую безопасность, и отказоустойчивость. Решение поддерживает все функции беспроводной сети контроллерного типа, имеет встроенный межсетевой экран, Captive Portal для организации гостевого доступа, поддержку «бесшовного» роуминга при перемещении пользователя между точками доступа, обнаружение соседних сетей и посторонних точек доступа (Rogue AP), автоматическое управление радиоэфиром и многое другое.

Все оборудование работает четко и бесперебойно, – сказал Дмитрий Крючков, менеджер по работе с ключевыми клиентами департамента по работе с финансовыми организациями компании «Техносерв». – Мы благодарны компании «М.Видео» за оказанное нам доверие, эффективную совместную работу и надеемся в дальнейшем поддерживать деловое сотрудничество».