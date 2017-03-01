VEON подключится к онлайн-сервису Masterpass от Mastercard

Компания Mastercard объявила о сотрудничестве с международной коммуникационной и технологической компанией VEON (ранее — VimpelCom), в результате которого в новую платформу VEON будет интегрирован сервис Masterpass. Об этом говорится в заявлении Mastercard, поступившем в редакцию CNews.

VEON предлагает услуги мобильной связи и доступа в интернет, фиксированный широкополосный доступ и цифровое телевидение более чем 235 млн пользователей в 12 странах. Она планирует предложить своим абонентам возможность пополнять счет, а также приобретать контент и другие товары и услуги через новую мобильную платформу VEON с использованием онлайн-сервиса Masterpass от Mastercard.

С Masterpass пользователи VEON получат возможности быстрой и безопасной оплаты в один клик — будь то пополнение счета мобильного или покупка в интернет-магазине. Masterpass хранит всю платежную информацию, в том числе данные банковских карт как Mastercard, так и других платежных систем, в одном безопасном месте. Чтобы совершить транзакцию, пользователям VEON будет достаточно просто нажать кнопку «Оплата Masterpass», указали в компании.

«VEON — наша новая персональная интернет-платформа, которая объединяет коммуникацию с покупателем, возможность обмена сообщениями и все то, что может предложить интернет. Она использует анализ данных и искусственный интеллект, чтобы пользователи сами контролировали процесс шопинга, а платформа будет в нужное время отбирать релевантную для них информацию, предложения и сервисы, — рассказал Эджей Хенна, директор по развитию мобильных финансовых сервисов, VEON. — Покупка вещей в интернете должна быть простой и удобной, не создавать неудобств, иначе покупатель может отказаться от нее. Именно поэтому партнерство с Mastercard так важно для нас. Пользователи VEON смогут открывать для себя новые возможности, делать покупки и пользоваться различными услугами и сервисами в один клик с Masterpass».

«Миллионы клиентов VEON теперь могут пользоваться возможностями быстрой и простой оплаты покупок в один клик. А торгово-сервисные предприятия-партнеры получат доступ к огромной базе покупателей-клиентов VEON. Мы, в свою очередь, способствуем появлению подобных решений на глобальном уровне», — заявил Йорн Ламберт, вице-президент Mastercard по развитию цифровых каналов связи и регионов.

Как отмечается, Mastercard и VEON связывает многолетнее сотрудничество. В рамках нового плана по его развитию глобальное присутствие Mastercard позволит VEON вывести свою новую платформу на другие рынки.

Ожидается, что широкая база из 235 млн абонентов VEON и интеграция в новую платформу сервиса Masterpass, который сделает мобильные платежи еще удобнее, позволят телекоммуникационной компании стать привлекательным партнером для торгово-сервисных предприятий, так как покупки станут проще, что может способствовать росту доходов ритейлеров и снижению их издержек. Это также позволит VEON открыть пользователям доступ к новым сервисам через их мобильные устройства.