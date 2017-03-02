NEC и МТС «разогнали» радиорелейную линию до 10 Гбит/с

МТС и «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (дочерняя компания NEC Corporation) объявили о проведении успешных испытаний инновационной радиорелейной станции iPASOLINK EX с пропускной способностью 10 Гбит/с, что в несколько раз выше по сравнению с аналогичными системами, представленными сегодня в России.

Испытания проводились на северо-западе РФ на расстоянии между станциями от 3 до 8 км в сложных погодных условиях, подтвердив высокую пропускную способность радиоканала и низкие задержки, что важно при развертывании LTE и 5G сетей. Радиорелейные станции iPASOLINK EX эффективны в местах, где прокладка оптического кабеля затруднена или невозможна, обеспечивая ёмкость транспортной сети, сопоставимую с ёмкостью кабеля.

Небольшой вес (3 кг), а также широкий функционал системы позволяет снизить затраты на её установку и подключение. Функция безобрывной адаптивной модуляции с динамически изменяемой полосой пропускания AMBR (Adaptive Modulation and Bandwidth Radio) позволяет обеспечить максимальную пропускную способность канала в условиях тумана и осадков, затрудняющих прохождение радиоволн.

«Тестирование новой модели iPASOLINK EX продемонстрировало отличные показатели работы, а также высокую скорость передачи в самых сложных погодных условиях. Мы убедились, что два пролета в 4,8 км между станциями обеспечивают пропускную способность 10 Гбит/с, а один пролет протяженностью 8,3 км – скорость 8,5 Гбит/с. Это позволит нам от трех до 20 раз повысить пропуск трафика по радиорелейным линиям на таких расстояниях. Таким образом, на удаленных базовых станциях мы сможем полностью задействовать потенциал оборудования 3G и 4G, а также создать задел для строительства сетей 5G», - отметил технический директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Дмитрий Смирнов.

«Новая модель iPASOLINK EX является инновационным и надёжным технологическим решением, которое полностью отвечает растущим требованиям современного телекоммуникационного рынка. Благодаря установке новой системы мобильные операторы могут оперативно повысить пропускную способность и увеличить длину интервалов радиорелейной линии, сохранив высокую скорость передачи данных», – отметил Акихиро Сакураи, генеральный директор «НЭК Нева Коммуникационные Системы».