Avast анонсировал функцию Wi-Fi Finder для защиты Android-устройств, подключенных к интернету вещей

Компания Avast анонсировала новую функцию Avast Wi-Fi Finder для Android, которая призвана помочь пользователям обезопасить свои сети и защитить их устройства интернета вещей (IoT). Помогая найти безопасные сети Wi-Fi в любой точке города, приложение теперь также автоматически сканирует публичные сети на наличие уязвимостей в подключенных устройствах, сообщили CNews в Avast.

Когда устройство подключается к интернету, практически любой человек может определить его тип, производителя и программное обеспечение, а также его местоположение по IP-адресу. В одной только Испании в группе риска находятся миллионы IoT-устройств. Данные Avast показывают, что более 40% пользователей во всем мире используют роутеры, уязвимые для хакерских атак. Благодаря Avast Wi-Fi Finder пользователи могут принимать активные меры для защиты своих устройств. Приложение определяет, какие устройства находятся в сети, и оценивает безопасность маршрутизатора. Если обнаружены уязвимости, Avast Wi-Fi Finder даёт инструкции для их исправления, например, создание надежного пароля, пояснили в компании.

«В последние месяцы мы наблюдаем рост количества атак со стороны крупных ботнетов, использующих IoT и небезопасные маршрутизаторы, — отметил Гаган Сингх, старший вице-президент и генеральный директор департамента мобильных разработок Avast. — Сегодня хакерам проще, чем когда-либо, манипулировать подключенными устройствами. Они следят за пользователями, крадут конфиденциальную информацию или используют устройства в качестве кибероружия для организации серьезных атак. Пользователи должны быть крайне осторожны при подключении к любой сети Wi-Fi. Мы улучшили наше приложение Wi-Fi Finder с помощью мощной технологию сканирования Wi-Fi Avast для ПК, чтобы нашим клиентам было легче выявлять сетевые уязвимости и защищать свои подключенные устройства».

Таким образом, Avast Wi-Fi Finder теперь в целом позволяет: определить самый быстрый и безопасный Wi-Fi в любой точке города; увеличить скорость интернета без ущерба для безопасности и конфиденциальности; оценить надежность пароля и проверить наличие уязвимостей в подключенных устройствах; выявить подозрительные устройства среди подключенных к данной сети Wi-Fi; сканировать устройства на выявление уязвимостей и устранять проблемы с безопасностью.

Это обновление для Avast Wi-Fi Finder будет доступно пользователям для Android летом 2017 г.