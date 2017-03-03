«Ростелеком» на Камчатке перевел операторов «Большой тройки» на оптику

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» в Камчатском крае предоставила ресурсы магистральной волоконно-оптической линии связи операторам «Большой тройки». Переход на оптику значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных, сообщили CNews в «Ростелекоме».

«Мы продолжаем свой курс на устранение цифрового неравенства, особенно в отдаленных регионах. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы, в первую очередь, предоставлять каналы связи всей телекоммуникационной отрасли. Это даст импульс развитию новой, умной цифровой экономики в регионе. Ведь от того, насколько услуги связи будут качественными и доступными, зависит качество жизни граждан», — заявил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» Александр Логинов.

Возможность увеличения спектра телеком-сервисов, требующих высоких скоростей передачи данных, появилась благодаря строительству подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин-Магадан-Камчатка» (ПВОЛС). В октябре 2016 г. «Ростелеком» завершил работы по реализации проекта, и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Общая протяженность ПВОЛС составила около 1700 км. Максимальная пропускная способность линии — до 8Тбит/с.