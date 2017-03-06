TP-Link представила новые бизнес-решения для улицы и помещения

Компания TP-Link, международный производитель сетевого оборудования для дома, малого и среднего бизнеса, в рамках Mobile World Congress представила новые актуальные решения для сетей Enterprise. Как рассказали CNews в TP-Link, линейка Wi-Fi-решений Auranet CAP включает в себя Wi-Fi-точку доступа CAP2200 и Wi-Fi-контроллер AC500. В свою очередь, в рамках линейки Pharos предлагаются решения для Wi-Fi-подключений на большом расстоянии, подключений типа «точка-точка» и наружного широкополосного Wi-Fi — наружная Wi-Fi базовая станция WBS510 (5 ГГц 300 Мбит/с) и наружная точка доступа CPE520 (5 ГГц 300 Мбит/с 16 дБи).

Auranet CAP: автономное сетевое решение, не требующее компьютера

Линейка точек доступа CAP и Wi-Fi-контроллер Auranet отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью. Благодаря дизайну в виде потолочной лампы с питанием по PoE точки доступа CAP2200 легко устанавливаются и обеспечивают скорость Wi-Fi стандарта 802.11ac Wave 2 с поддержкой MU-MIMO. Поддерживая до 500 точек доступа, Wi-Fi-контроллер AC500 может устанавливаться в стеке из двух устройств. Таким образом, если один контроллер выходит из строя, другой сможет незамедлительно взять на себя всю работу, обеспечивая дополнительную отказоустойчивость для сетей предприятий.

Полноценное решение CAP позволит администраторам обеспечивать высокоскоростное управление сетью по Wi-Fi без дополнительных затрат, поддерживая стабильность и безопасность и работая в качестве автономной системы, которая не требует централизованного ПК. Использование протокола управления и инициализации беспроводных точек доступа обеспечит решению совместимость в сетях уровня Enterprise.

Портал аутентификации позволит гостям проходить аутентификацию на специализированных веб-страницах для доступа к Wi-Fi-сети. Он также поддерживает распределение паролей, которые могут быть привязаны к внешней базе данных для валидации, увеличивая степень безопасности как для сети, так и для пользователей, отметили в компании.

Pharos: наружное Wi-Fi-решение

Серия Pharos включает высокопроизводительные наружные Wi-Fi-решения для предприятий. «Вместе с распространением интернета растёт и число сложностей, с которыми приходится сталкиваться все большему числу пользователей. В тех случаях, когда размещение традиционной проводной сети становится невозможным, интернет-провайдеры обращаются к решениям, обеспечивающим беспроводную передачу данных. К счастью, развитие широкополосных Wi-Fi-решений сделали WISP-подключение более надёжным и доступным», — указали в TP-Link.

По словам представителей компании, серия Pharos позволяет заменить дорогие проводные решения фиксированной связи на гибкие и экономичные Wi-Fi-решения, которые включают в себя базовые станции, точки доступа, различные типы внешних антенн и централизованную утилиту управления.

Благодаря чипсетам класса Enterprise от Qualcomm, антеннам с повышенным усилением и высокомощным усилителям серия Pharos разработана для оптимизации и стабилизации беспроводной передачи данных на больших расстояниях. Всепогодный корпус и питание по PoE обеспечат работу круглый год при различных погодных условиях, утверждают в компании. Используемый проприетарный протокол MAXtream TDMA устраняет коллизии беспроводного сигнала, исключая возможность разрыва соединений и повышая производительность Wi-Fi для каждого клиента.

«TP-Link продолжает развивать и внедрять решения, которые позволят бизнесу и пользователям использовать надёжную сеть, к которой они привыкли, — заявил Энди Чен (Andy Chen), директор по международному бизнесу в TP-Link. — Линейки устройств Auranet и Pharos обеспечивают одновременно скорость и удобное управление, чтобы каждое предприятие могло использовать Wi-Fi-сеть как в помещении, так и на улице».