ZTE выпустила комплексное интерактивное решение для виртуальной реальности

Корпорация ZTE, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, в ходе Mobile World Congress 2017 объявила об официальном релизе своего комплексного (Е2Е) интерактивного решения для виртуальной реальности. На фоне общего развития широкополосной передачи данных и сетей 4G/5G индустрия большого видео находится на этапе быстрого развития, а виртуальная реальность является одной из её флагманских технологий. Как рассказали CNews в ZTE, располагая почти 20-летним опытом непрерывных исследований в сфере передовых технологий большого видео, компания представила решение E2E VR Live, включающее четыре ключевых компонента: улавливание контента VR, эластичные сети, премиальная видеоплатформа и пакеты программ для разработки ПО виртуальной реальности (SDK)/дополнительное внешнее устройство (STB).

Компания также продемонстрировала свой сервис широковещательной передачи 2K P30 VR c малым временем задержки, функционирующий на базе беспроводных и проводных сетей. В ходе демонстрации посетителям стенда компании транслировались 360о панорамные и мобильные видео. Трансляция осуществлялась посредством терминалов виртуальной реальности, мобильных приложений VR и STB-устройств. Решение VR Live сокращает время задержки менее чем до 2 секунд, а новая разработка VR EPG6.0 также предоставляет пользователям интерактивные ощущения.

По словам представителей ZTE, решение многоадресной трансляции VR с малой латентностью уменьшает давление на сеть доступа и сокращает капитальные расходы, а технология своевременной технологии сжатия и транскодирования обеспечивает распределение контента и высокое качество прямой трансляции виртуальной реальности. Сеть доставки контента (СDN) поддерживает возможности крупномасштабной параллельной обработки, обеспечивая стабильность процесса прямой трансляции VR. Согласно требованиям к прямой трансляции VR, стабильность процесса гарантируется быстрым и гибким специализированным контролем и сетью с высокой пропускной способностью и малым временем задержки.

Решение ZTE E2E VR Live уже поступило в продажу. Сценарии его прикладного применения обширны и включают живые развлекательные представления, обучение с применением элементов виртуальной реальности, медицинская терапия и шопинг с использованием VR.

Как отмечается, разработанная ZTE технология E2E VR SDK/STB обеспечивает повышенное качество просмотра видео в домашних условиях. Решение ZTE HC100 с интегрированной возможностью декодирования виртуальной реальности представляет собой современную телевизионную приставку, оснащённую передовыми 4- и 5-ядерными ЦП для обеспечения прямой трансляции виртуальной реакции и потокового декодирования видео по запросу, предоставляя пользователям высокое качество просмотра видео с элементами виртуальной реальности.

По мере развития технологии виртуальной реальности ZTE намерена продолжить расширять сферу прикладного применения и исследовать новые бизнес-модели в области VR.