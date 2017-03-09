МТС предложила специальный тариф для интернета вещей

Компания МТС предложила свой первый специальный тариф для IoT (интернета вещей) с годовой оплатой. Его можно уже сегодня купить в рознице или интернет-магазине МТС, а также подключить в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой МТС» на смартфоне. Тариф предназначен для использования в любых IoT-устройствах: охранных и противопожарных сигнализациях, «умных» часах, системах отопления, датчиках «умных» домов, автомобильных сигнализациях, бортовых компьютерах, POS-терминалах, банкоматах и т.п., сообщили CNews в МТС.

Тариф «Умное устройство» включает интернет-пакет с ежемесячным объемом 300 МБ, пакеты звонков и SMS (30 минут и 30 сообщений). Это оптимальный объем услуг, достаточный для большинства профилей потребления «умными» гаджетами (например, умным часам требуется до 100 МБ в месяц), указали в компании. На данном тарифе отключена возможность подключения контентных услуг и других сервисов, которые не нужны для «умных устройств». Тариф действует на всей территории России, абонентская плата — от p470 до p670 в год в зависимости от региона.

Ранее абоненты российских операторов в основном устанавливали в умные устройства (напр. сигнализации) SIM с тарифами, которые подходили профилю потребления человека, а не гаджета.

Умные устройства стали одним из самых быстрорастущих сегментов российского рынка гаджетов: в январе-феврале 2017 г. продажи умных устройств в рознице МТС выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Самые популярные устройства — smart-часы и фитнес-трекеры.

По данным J’son & Partners Consulting, к 2020 г. в мире будет существовать более 25 млрд подключенных к Сети устройств, а у каждого человека будет минимум пять устройств, подключенных к Сети. Наиболее перспективные сегменты развития потребительских устройств — носимые устройства (в первую очередь, для фитнеса, контроля здоровья и медицины), устройства для автомобилей — такие, как сигнализация, автотрекеры и т.п., устройства для «умного» дома.