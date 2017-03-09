«Ростелеком» проложил в Астраханской области 300 км оптики

«Ростелеком» объявил о том, что построил в Астраханском регионе 300 км волоконно-оптических линий связи по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства». Как рассказали CNews в компании, общая численность населения в селах, где появился интернет – около 8 тысяч человек.

Работы проведены в Володарском, Икрянинском, Красноярском, Наримановском, Енотаевском и Харабалинском районах. Ежемесячно в интернетизированных населенных пунктах осуществляется около 1500 сессий и потребляется трафик около 200 ГБ.

Цифры прозвучали в докладе директора Астраханского филиала «Ростелекома» Вадима Сун-чи-ми на итоговом заседании коллегии агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области. В работе коллегии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Фронт работ, определенный Правительством РФ на 2017 год для «Ростелекома» в Астраханском регионе, предусматривает не менее напряженный график, чем в предыдущие годы. Восемнадцать точек доступа в этом году будут смонтированы в населенных пунктах Хмелевка, Каспий, Парыгино, Чапаево, Комаровка, Грушево, Гандурино, Застенка, Поселок моряков Камызякского района, в населенных пунктах Верблюжий, Средний Баскунчак, Садовое Ахтубинского района, а также в Нартовском, Яманцуге, Веселой Гриве, Фунтово-2, Бушме Приволжского района. Общая протяженность волоконно-оптического кабеля по этому (четвертому) этапу реализации программы в Астраханском регионе составит почти 500 км.

Подводя итоги работы коллегии, губернатор Астраханской области Александр Жилкин подчеркнул высокую социальную значимость программы «Устранение цифрового неравенства»: «В нашем регионе интернетизация малых сел продвигается хорошими темпами. Там, где интернет уже подключен, люди привыкают им пользоваться».

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» нацелен на сокращение разрыва между цифровыми возможностями горожан и селян. Населенные пункты с численностью населения 250-500 человек инвестиционно не привлекательны для операторов связи: при существенных затратах на развертывание сетей объем спроса на услуги там невысок. Однако в малых деревнях и селах проживают граждане, имеющие такие же права на доступ к информации, как и остальное население. Федеральная программа предусматривает строительство в них точек доступа к сети интернет за счет резерва универсального обслуживания, предусмотренного ФЗ «О связи». В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым федеральным оператором универсального обслуживания назначен «Ростелеком». В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и компанией «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.

Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» в Астраханском регионе охватывает 68 населенных пунктов с количеством домохозяйств около 8 тысяч (то есть более 25 тысяч жителей). Проект реализуется «Ростелекомом» с 2015 года.