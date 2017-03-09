«Ростелеком» расширит доступность интернета на Ямале

«Ростелеком» объявил о планах увеличить в ближайшее время скорость доступа в интернет для жителей Белоярска, Салемала, Панаевска и Яр-Сале. Как рассказали CNews в компании, в первом квартале 2017 года, несмотря на сложные погодные условия арктической зимы, связисты провели плановую модернизацию цифровой радиорелейной линии «Аксарка – Яр-Сале».

Выполненная сотрудниками «Ростелекома» работа позволила в полтора раза увеличить пропускную способность линии связи, повысить стабильность работы каналов передачи данных, и это в ближайшем будущем улучшит условия получения услуг компании для клиентов, которые проживают в населенных пунктах в зоне действия данной линии связи.

«На обширной территории нашего округа наряду с оптическими магистралями еще используются альтернативные каналы связи – спутниковые и радиорелейные. – сказал директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Константин Третьяк. – В результате проведенных нами работ жители населенных пунктов Белоярск, Салемал, Панаевск и Яр-Сале вскоре ощутят существенное увеличение скорости доступа в интернет без увеличения абонентской платы. «Разгон скорости» запланирован на конец марта текущего года».

В данный момент связисты проводят финальное тестирование и настройку линии и оборудования. Проведенная модернизация позволит не только улучшить качество услуг для существующих абонентов компании, но и предложить новым клиентам интересные тарифные планы по привлекательным ценам.