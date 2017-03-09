Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»

С 15 марта 2017 г. телеканал «MTV Россия» будет доступен абонентам «Акадо Телеком» в базовом цифровом пакете. Медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) и оператор цифрового кабельного телевидения «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») подписали соглашение о вхождении телеканала «MTV Россия» в состав базового цифрового пакета. Об этом говорится в заявлении «Комкор», поступившем в редакцию CNews.

Абонентам «Акадо Телеком» в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут доступны новые эксклюзивные шоу MTV, подобранные специально для российской аудитории, программы собственного производства, международные церемонии MTV, единственным обладателем прав на трансляцию которых является «MTV Россия», а также и золотая классика телеканала, рассказали в компании. Среди ожидаемых новинок канала — премьера обновленного формата главного музыкального чарта «MTV Топ-20».

«Мы регулярно обновляем ТВ-контент в нашей сети с учетом тенденций телевизионного рынка и потребностей абонентов, — отметил президент группы компаний «Акадо» Сергей Назаров. — Сегодня наша компания предлагает пользователям услуги цифрового кабельного телевидения более 200 каналов разной тематики. Уверен, программы и проекты, представленные талантливой командой “МTV Россия”, привлекут большое внимание зрительской аудитории “Акадо Телеком” и будут способствовать увеличению числа подписчиков ТВ-услуги».

«Мы очень рады, что наш канал теперь доступен в пакете российского оператора связи. Соглашение с “Акадо Телеком” подтверждает интерес аудитории к нашему контенту и вдохновляет на новые идеи и проекты», — прокомментировала сделку Яна Чурикова, руководитель каналов молодёжного и музыкального вещания MTV, MTV Live HD, MTV Rocks, MTV Hits, MTV Dance, VH1 и VH1 Classic в России.

«MTV Россия» станет 11 телеканалом VIMN, доступным абонентам «Акадо Телеком». Сейчас они могут смотреть детские – Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr, комедийные — Paramount Comedy и музыкальные телеканалы медиахолдинга — MTV Rocks, MTV Hits, MTV Dance, MTV Live HD, VH1 European и VH1 Classic.