«Мегафон» предоставил пакет телеком-услуг «Атмосфере»

«Мегафон» объявил о предоставлении пакета телеком-услуг электромонтажной компании «Атмосфера», обслуживающей строительство крупных промышленных объектов в Белгородской области.

«Мы обеспечили оперативное телеком-включение клиента на этапе развития его бизнеса, деловые коммуникации сотрудников, а также работу «облачных» сервисов для обслуживания офиса и взаимодействия с клиентами. Это значительно упростило многие бизнес-процессы на этапе запуска компании», - сказал Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании «Мегафон».

Сегодня больше 30 сотрудников «Атмосферы» пользуются мобильной связью от «Мегафона» с выгодными условиями общения в рамках тарифного плана «Корпоративный безлимит». Для дистанционной координации местоположения персонала в рабочее время заказчик подключил инновационный сервис «Контроль кадров». Кроме того, для повышения качества клиентского сервиса «Атмосфере» настроены сервисы «горячая» линия «Бесплатный номер 8 800» и «Виртуальная АТС», которая позволяет быстро, без капитальных затрат и покупки дополнительного оборудования организовать «умную» IP-телефонию с полноценным функционалом локальной телефонной станции в любом офисе.

«Всего за месяц сотрудничества с «Мегафоном» нам уже удалось значительно повысить продуктивность работы персонала и вдвое увеличить клиентскую базу. Сегодня мы изучаем возможность расширения контракта на услуги оператора», - отметил Андрей Таранов, директор компании «Атмосфера».