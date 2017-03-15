Решение SAP Hybris Billing сертифицировано Минкомсвязи России

Решение SAP Hybris Billing прошло сертификацию Минкомсвязи России для автоматизации расчетов с абонентами на сети общего пользования. Система подтвердила соответствие требованиям для обеспечения защиты интересов ее владельцев и пользователей, сообщили CNews в SAP.

SAP Hybris Billing представляет собой комплексное программное решение, которое позволяет рассчитывать объем потребления любых видов услуг. Согласно сертификату, система соответствует обязательным требованиям Минкомсвязи по защите экономических интересов операторов, сведений об абонентах и предотвращению мошенничества. Это дает право использовать ее для обеспечения полного комплекса управления расчетами с корпоративными клиентами или физическими лицами, а также информационной поддержки этих взаиморасчетов с операторами связи на всей территории Российский Федерации и других стран, где компания ведет свою деятельность.

«Сертификат Минкомсвязи России позволяет использовать SAP Hybris Billing для расчета услуг местной телефонной связи, междугородней и международной, а также интернет-связи, кабельного или любого эфирного вещания, — подчеркнул Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ. — Кроме того, SAP Hybris Billing может быть использован не только в телекоме. Он позволит управлять расчетами и платежами с клиентами и в компаниях финансового сектора, в сфере логистики, медиа и др.».

Согласно сертификату, система обеспечивает достоверность расчетов не менее 99,99% и имеет доказанную масштабируемость управления базой до 300 млн абонентов. Срок действия сертификата составляет 3 года.