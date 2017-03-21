АСР Fastcom 12 включен в реестр отечественного ПО

В результате экспертизы, проведенной специальным советом при Минкомсвязи России, программный продукт АСР Fastcom 12 был признан соответствующим требованиям, предъявляемым к российскому ПО, и получил одобрение для включения в реестр. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Форс».

Согласно приказу Минкомсвязи России от 09.03.2017 №103, АСР Fastcom 12 зарегистрирован 14.03.2017 под регистрационным номером 3084 как информационная система для решения специфических отраслевых задач.

Автоматизированная система расчетов (АСР) Fastcom 12 — это собственный программный продукт ГК «Форс», продвижением и внедрением которого занимается компания «Форс Телеком». Система обеспечивает комплексную автоматизацию деятельности мультисервисных операторов связи с абонентской базой до 10 млн пользователей. Широкие интеграционные возможности решения и опция помодульного внедрения делают его достойной и доступной альтернативой зарубежным аналогам, подчеркнули в компании.

«Более чем 20-летний опыт разработки в области биллинга и сотрудничество с операторами связи по всей стране позволило нам накопить экспертизу, соответствующую высоким требованиям по функциональности, надежности и безопасности. Включение нашей системы в реестр отечественного ПО подтверждает это и открывает для нас новые возможности для роста бизнеса и расширения клиентской базы», — уверен Юрий Зятьков, генеральный директор компании «Форс Телеком».