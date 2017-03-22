J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка сотовой связи

J’son & Partners Consulting представила исследование «Российский рынок сотовой связи: текущее состояние и прогноз, 2013–2020 гг.».

По данным аналитиков компании, по состоянию на конец 2016 года проникновение сотовой связи в России составило около 178%, что эквивалентно 257 млн абонентов. Таким образом, рост абонентской базы по сравнению с итогами 2015 года составил 2%. Рынок показывает признаки насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты мобильного интернета (в том числе M2M-подключения).

После того как три года назад к «большой тройке» сотовых операторов присоединился оператор Tele2 и после продаж филиалов крупного регионального независимого игрока – группы компаний «Смартс» – в Российской Федерации сложилась, очевидно, на длительный срок, олигопольная «большая четверка», формирующая около 99% рынка сотовой связи.

Классические услуги мобильной связи – голосовые вызовы и SMS – на протяжении последних нескольких лет демонстрируют снижение. При этом выпадение доходов от этих услуг компенсируется ростом выручки от оказания услуг мобильной передачи данных. Данная тенденция характерна как для российского, так и для мирового рынка мобильной связи. В условиях, когда российский рынок мобильной связи близок к насыщению, мобильная передача данных становится одной из ключевых услуг операторов сотовой связи, позволяющих как увеличить общую абонентскую базу, так и компенсировать снижение доходов от традиционных услуг операторов.

Проникновение сотовой связи в России

С развитием мобильного интернета растет популярность пакетных тарифных планов с включенными минутами разговоров, интернет-трафиком и SMS-сообщениями. Операторы активно продвигают пакетные предложения, приносящие им более высокий и стабильный ежемесячный доход, чем у абонентов, платящих непосредственно за совершенную услугу (вызов, отправленное сообщение и т. п.). Кроме того, в 2016 году продолжилось развитие конвергентных тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи одного оператора и способных существенно уменьшить отток абонентов.

Доли рынка сотовых операторов

Развитие коммуникационных сервисов ОТТ (over-the-top) является одной из причин снижения потребления голосовых и SMS-услуг абонентами сетей сотовой связи, и рост проникновения таких сервисов продолжается. В перспективе это будет еще больше снижать потребление голоса и сообщений в сетях сотовой связи.

Одновременно растет количество популярных ОТТ-сервисов, которые являются услугами – заменителями различных дополнительных сервисов, предоставляемых операторами, в первую очередь контент-сервисов. Это снижает возможности операторов по предоставлению дополнительных услуг, способных увеличить ARPU абонента.

Темпы роста мобильных M2M-подключений в России остаются достаточно высокими, что указывает на то, что рынок находится в начальной стадии развития и имеет большой потенциал развития. На текущий момент на M2M-подключения приходится около 4% абонентской базы сотовых операторов в России.

Операторы мобильной связи России заинтересованы в развитии Big Data в связи с ужесточением конкуренции на рынке со стороны сторонних ОТТ-сервисов, а также в связи со снижением доходов. В то время как значение информации, ее накопления, безопасности хранения в современном бизнес-обществе растет, а стоимость технологии снижается, операторы намерены закрепиться в данном сегменте рынка.

Операторы мобильной связи России обладают рядом преимуществ по сравнению со сторонними провайдерами Big Data: у операторов есть портрет абонента, который пользуется его услугами, характеристика его потребительского поведения, а также данные о геолокации; у операторов есть возможность инвестировать в развитие данной технологии за счет выручки от традиционных услуг связи; операторы обладают развитой инфраструктурой.

Пока операторы мобильной связи реализуют кейсы Big Data в основном во внутренней среде, в связи с чем внутренние источники монетизации приносят основной эффект.

В связи с приближением рынка к стадии насыщения обостряется конкурентная борьба между операторами. В 2016 году все операторы «большой тройки» продемонстрировали снижение выручки от мобильных услуг. Мобильные операторы начинают поиск новых источников доходов, напрямую не связанных с оказанием услуг связи.

Так, например, оператор «Мегафон» запустил в 2016 году банковскую карту, счет которой является счетом мобильного телефона. Оборот по банковским картам «Мегафона» в 2016 году составил 2 млрд рублей. Средний объем операций по одной карте в месяц – 11300 руб. Кроме того, «Мегафон» приобрел контрольный пакет акций Mail.ruGroup и в дальнейшем намерен создать новые продукты и услуги, объединяющие возможности мобильной передачи данных и цифровых технологий.

МТС и «Вымпелком» начали предоставлять своим абонентам микрозаймы, в сотрудничестве с микрофинансовыми организациями. «Вымпелком» в конце 2016 года объявила о запуске приложения Veon, которое объединяет функции мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. Приложение должно появиться в России во втором квартале 2017 года.