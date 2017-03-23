«Билайн» проанализировал предпочтения абонентов при выборе устройств в 2016 году

«Билайн» объявил о том, что клиенты компании в 2016 году, несмотря на сохранение непростой экономической обстановки, продолжили активно приобретать гаджеты. При этом наибольшими темпами вырос спрос на устройства с поддержкой LTE за счет продолжающегося развития 4G сетей и активного продвижений устройств с поддержкой данной технологии в рамках акционных предложений для клиентов «Билайн» в прошедшем году.

По данным анализа, в 2016 году продажи смартфонов выросли на 18%, в то время как продажи обычных телефонов сократились на 24%. Продажи планшетов в целом сократились на 37% в связи с широким ассортиментом смартфонов с большой диагональю и сравнимой функциональностью.

Важным фактором является то, что доля выручки от продаж LTE-устройств в общей выручке от продаж устройств в 2016 году в сравнении с 2015 годом выросла на 18% - до 78%. При этом продажи смартфонов с поддержкой LTE выросли в 2,3 раза, а без поддержки - снизились в 1,5 раза. Продажи планшетов с поддержкой LTE все же выросли вдвое, а без LTE упали в штуках в 2,3 раза.

Самыми популярными брендами среди проданных смартфонов в 2016 году стали Beeline, 4Good, Alcatel, Samsung, Apple, а в 2015 году – Beeline, Alcatel, Micromax, Apple, Samsung. Среди планшетов самыми продаваемыми в 2016 году были Irbis, Beeline, SUPRA, 4Good, Digma, а в 2015 году – Irbis, Beeline, Oysters, Prestigio, Alcatel.

Количество смартфонов на руках у пользователей выросло на 11,82%, а их доля в базе пользователей всех мобильных телефонов увеличилась с 46,37% в 2015 году до более 53%. Количество обычных мобильных телефонов в базе сократилось более чем на 17% по сравнению с 2015 годом. В то же время количество планшетов на руках у пользователей сократилось на 18,5%.

Количество LTE-устройств на руках у пользователей выросло почти вдвое: LTE-смартфонов в 2,17 раза, а LTE-планшетов - в 1,32 раза. При этом на конец 2016 года доля смартфонов с поддержкой LTE в базе всех смартфонов выросла на 16,4% - до 34,7%, а доля планшетов LTE в базе планшетов в 1,6 раза - до 28%.

В целом проникновение устройств LTE в базу пользователей на конец 2016 года выросло на 9,7% по сравнению с 2015 годом.

Самыми распространенными брендами смартфонов на руках у пользователей в прошлом году были Samsung, Apple, Lenovo, Fly, Nokia, а в 2015 году - Samsung, Apple, Nokia, Lenovo, Fly. Среди планшетов в прошлом году лидировали Samsung, Apple, Lenovo, IRBIS и ASUS, а в 2015 году – Samsung, Apple, Lenovo, Explay, ASUS. Самой распространенной операционной системой на смартфонах в сети «Билайн» по-прежнему остается Android.

Наибольший прирост в базе (+125%) продемонстрировали смартфоны с диагональю экрана свыше 5 дюймов, которые абоненты зачастую используют вместо планшетов. При этом количество смартфонов с диагональю менее 4 дюймов на руках у пользователей сократилось на 28,8% по сравнению с 2015 годом, а с диагональю 4-5 дюймов выросло на 22,3%.

Также растет популярность технологии бесконтактных платежей NFC, при которой от пользователя требуется минимальное количество действий. Это обусловлено, в том числе ростом количества смартфонов с поддержкой NFC на руках у пользователей - их стало больше на 33,7% по сравнению с 2015 годом.