«Мегафон» готовит сеть связи к работе во время весеннего паводка в Хабаровском крае

«Мегафон» объявил о том, что представители компании приняли участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоявшемся в Правительстве Хабаровского края. Как рассказали CNews в компании, темой заседания стала подготовка к пропуску весенних паводковых вод.

В случае возникновения ЧС оператор задействует все свои инфраструктурные возможности для обеспечения максимального доступа к мобильной связи жителям Хабаровского края. Со своей стороны, «Мегафон» обратился к участникам заседания с предложением предусмотреть размещение резервных установок автономного энергоснабжения в населенных пунктах, которые могут попасть в зону паводка.

Как было отмечено на заседании, Хабаровский гидрометцентр прогнозирует более раннее, чем обычно, вскрытие рек в этом году. Ледовые заторы при этом могут возникнуть на нескольких участках реки Хор, на реках Тумнин, Уда, а также в нижнем течении Амура.

В Хабаровском крае ведется комплексная подготовка к возможным паводкам на территории региона. И, как показывает опыт работы в условиях крупнейшего за многие десятилетия паводка 2013 года на Амуре, стабильно работающая связь необходима людям, оказавшимся в зоне ЧС. Она также является важнейшим условием для эффективности и слаженности действий по устранению последствий паводка. Как сказал в ходе заседания заместитель председателя Правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, возможность оставаться на связи жизненно важна для тех, кто окажется в зоне затопления.

«Мегафон» имеет значительный опыт работы в условиях подобных чрезвычайных ситуаций. В 2013 году оператор, находясь в тесном взаимодействии с силами МЧС, министерством связи и информационных технологий Хабаровского края, местными администрациями, сделал все возможное, чтобы не допустить полной потери покрытия в зоне паводка. Специалисты «Мегафона» до последнего не выключали оборудование на подтопленных объектах связи, лишаясь возможности его эвакуировать, задействовали передвижные базовые станции.

На время ЧС был введен режим аварийного межсетевого роуминга в сетях операторов «большой тройки», который позволял абонентам пользоваться услугами связи при нахождении в зоне покрытия любого из указанных мобильных операторов. Была реализована возможность пользоваться услугами связи даже при отрицательном балансе. Помимо этого, «Мегафон» участвовал в обеспечении услугами связи пунктов временного и длительного пребывания пострадавших от наводнения.

В 2016 году серьезное стихийное бедствие обрушилось на Приморский край. Тайфун «Лайонрок» нанес огромный ущерб региону и его жителям. Режим ЧС был объявлен на территории 18 муниципалитетов Приморья, в зоне бедствия оказались почти 9000 человек, из них более 1300 детей. Инфраструктура сети связи «Мегафона» была повреждена в семи районах региона. Тогда, помимо проводившихся в постоянном режиме ремонтно-восстановительных работ на объектах связи, оператор также предоставил своим клиентам, находящимся в зоне действия ЧС, возможность пользоваться услугами голосовой мобильной связи даже в случае нулевого или отрицательного баланса на их мобильном счете. Помимо этого, «Мегафон» предоставил телефоны с сим-картами и подключенным безлимитным тарифом в пункты временного размещения, организованные в пострадавших от паводка районах края.

«В таких ситуациях всего лишь один звонок может спасти человеческую жизнь, поэтому наши специалисты в случае возникновения ЧС делают все возможное, чтобы обеспечить доступность услуг мобильной связи для абонентов, в том числе и при минусовом балансе, - сказала Антонина Пронина, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала «Мегафона». – В таких случаях важно не допустить полной потери покрытия в зоне паводка. Наш опыт работы в подобных ситуациях говорит, что наибольшей проблемой становится невозможность обеспечить бесперебойное снабжение для объектов связи на пострадавших территориях. Поэтому мы предложили членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассмотреть возможность размещения резервных установок автономного энергоснабжения в населенных пунктах, которые могут попасть в зону паводка».