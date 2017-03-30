J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2016 года и прогноз его развития до 2020 года. В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD– видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети оператора).

Были изучены четыре модели монетизации видеосервисов:

AVOD (advertising video on demand) – рекламная. Видео сопровождается определенным количеством рекламных сообщений;

TVOD (transactional video on demand) – платная. Аренда зрителем единицы видеоконтента в течение ограниченного времени;

SVOD (subscription video on demand) – платная. Доступ по подписке к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;

EST (electronic sell through) – платная. Приобретение пользователем цифровой копии контента.

В исследовании рассмотрена 51 компания, они были разделены на следующие группы:

Онлайн-кинотеатры – агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео как через сайты проектов, так и через приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т. д.

Телеканалы – телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в Интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал, ТНТ и т. д.)

Операторы – операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента на приставках (STB) в виде VOD или кинозалов на выделенных каналах («Ростелеком», «Билайн», МТС и т. д.)

Платформы цифровой дистрибуции – агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для мобильных платформ и Smart TV с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, GooglePlayи т. д.).В J’son & Partners Consulting отмечают, что начиная с 2014 года изменилась методика расчета доходов. Выручка компаний от услуг видео по запросу учитывается без НДС, а в модели монетизации AVOD доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских агентств.

По итогам 2016 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 11,18 млрд руб. Рост по отношению к 2015 году составил 32%. При этом общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 22,4%, а по всем платным моделям – на 50,4%.

Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2020 году доходы рынка легальных видеосервисов вырастут на 78% по сравнению с 2016 годом – почти до 20 млрд руб. Среднегодовой темп прироста в 2017–2020 годах составит 16%.

Индустрия онлайн-видео показывает высокие темпы роста во всем мире (+25% в доходах за 2016 год). По этой причине доля российского рынка в общемировом объеме осталась на прежнем уровне 0,5%.

В 2016 году в структуре рынка произошли существенные изменения. Как и прежде, наиболее распространенной моделью монетизации является AVOD. Но игроки все более успешно зарабатывают на платном контенте, прилагая к этому много усилий (развитие платформ доставки, реклама, улучшение сервиса и удобства оплаты). В результате в 2016 году доля AVOD на рынке значительно снизилась и составила 60,5%. Главным бенифициаром стала подписка, доля которой увеличилась с 3,8% до 11,2%. Теперь она занимает третье место в структуре рынка и опережает сегмент EST.

Онлайн-кинотеатры собрали 70% (7,83 млрд рублей без НДС) всех доходов. Большой вклад в это внесли платные сервисы для аудитории мобильных устройств и Smart TV. За год список операционно безубыточных компаний увеличился.

Операторы нарастили долю рынка с 11,7% до 12,2% (до 1,37 млрд рублей) и переместились на второе место. Основные причины этого – рост базы IPTV-абонентов и усилия операторов по продвижению VODдля зрителей платного ТВ.

Доля телеканалов за год не изменилась (11,8%). За нелинейный просмотр своего видео они собрали 1,32 млрд рублей. Новацией стало введение подписок, дающих право смотреть контент без рекламы.

660 млн рублей (5,9 % рынка, уменьшение на 1 п. п.) заработали платформы цифровой дистрибуции. Введение НДС при продажах цифрового контента способно замедлить развитие этого сегмента в ближайшие несколько лет из-за роста стоимости для пользователей.

Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России являются: