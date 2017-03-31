«Ростелеком» перевел в электронный вид три новые услуги для жителей Кабардино-Балкарии

Компания «Ростелеком» в рамках проекта «Электронное правительство» открыл для жителей Кабардино-Балкарии доступ к 3 новым муниципальным услугам на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Как рассказали CNews в «Ростелекоме», теперь жители республики, зарегистрированные на портале, могут в режиме онлайн воспользоваться такими услугами, как: государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий; назначение и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в КБР; назначение и выплата единовременного пособия при рождении одновременно у одной матери трех и более детей.

Работы по переводу данных услуг в электронный вид были проведены по заказу Министерства экономического развития КБР в рамках заключенного государственного контракта.

«Портал www.gosuslugi.ru. приобретает все большую популярность в нашей республике, так как получать виртуальный доступ к госуслугам удобнее, чем приходить лично в то или иное учреждение. Необходимо отметить, что по сравнению с 2015 годом, в 2016 году количество “электронных граждан” выросло почти в пять раз, — сообщил Барасби Машуков, директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелеком». — На сегодняшний день насчитывается более двухсот тысяч зарегистрированных пользователей портала, что составляет 30% от общего населения республики».

Всего в настоящее время жителям Кабардино-Балкарии в общей сложности доступно 3400 услуг и сервисов на Едином портале государственных услуг. В числе самых востребованных: назначение и выплата единовременного пособия при рождении одновременно у одной матери трех и более детей, выдача справок, выписок из домовых и похозяйственных книг, получение разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и др.

В соответствии с распоряжением Правительства России «Ростелеком» является единственным исполнителем мероприятий Федеральной целевой программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» в части создания инфраструктуры «электронного правительства», а также в части формирования национальной российской платформы «Облачных вычислений». Собственная инфраструктура «Ростелекома» — защищенные каналы связи, центры обработки данных и т.д., а также опыт реализации крупных национальных проектов позволяют компании успешно решать эти задачи как на федеральном, так и на региональном уровне.