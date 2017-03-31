«Скаут-Платформа» для спутникового мониторинга транспорта внесена в реестр российского ПО

Программный комплекс для спутникового мониторинга транспорта производства ГК «Скаут» включен в Единый реестр отечественного ПО согласно приказу Минкомсвязи России №51 от 09.02.2017. Это означает, что «Скаут-Платформа» отвечает всем требованиям, предъявляемым к ПО при закупках государственными и муниципальными предприятиями, а также компаниями с госучастием, сообщили CNews в группе компаний «Скаут».

«Скаут-Платформа» — это неотъемлемая часть российской системы мониторинга транспорта «Скаут». По состоянию на март этого года система установлена в 11 740 организациях и помогает контролировать работу более 200 тыс. транспортных средств. Среди них есть немало организаций, которые стремятся соблюдать федеральный закон № 188, вводящий ограничение на покупку иностранного ПО для государственных и муниципальных нужд. Внесение «Скаут-Платформы» в единый реестр снимает возможные барьеры на пути к широкому применению спутникового мониторинга как в этих организациях, так и в любых других, где есть госучастие, подчеркнули в компании.

В реестре программа представлена в двух вариантах: это «Скаут-Платформа. Стандартные терминалы» под регистрационным номером 2685 и «Скаут-Платформа. Универсальные терминалы» под номером 2683. В первом случае речь идет о работе программы по закрытому протоколу — когда данные мониторинга поступают исключительно от трекеров и датчиков производства ГК «Скаут». Во втором случае подразумевается взаимодействие по открытому протоколу c телематическим оборудованием разных производителей. Для примера, сейчас в системе «Скаут» поддержано 1000 видов различного оборудования от 500 производителей.

В рамках развития одноименной системы мониторинга транспорта ГК «Скаут» постоянно работает над тем, чтобы решение отвечало техническим нормативам и требованиям законодательства. Программные компоненты и оборудование в составе системы имеют все необходимые свидетельства и сертификаты. Так, в конце прошлого года датчик уровня топлива PetrolX был внесен в госреестр средств измерения. При этом данный подход вовсе не является формальностью. Для заказчиков это важная гарантия точности, безопасности и легитимности использования системы «Скаут» в своей деятельности, подчеркнули в компании.