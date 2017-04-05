«Мегафон» представил статистику по внутреннему и международному роумингу за I квартал 2017

Согласно обнародованной статистике «Мегафона», в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выезд туристов из России впервые с 2014 года вырос на 6,1%. При этом, предпочитающих поездки по России также впервые за два года стало чуть меньше (-0,7%), чем годом назад.

В то же время чуть сократилось (на 0,7%) количество тех, кто предпочитает поездки по России. При этом, объем внутренних туристов почти в 4 раза превышает объем тех, кто выезжал за пределы России.

В целом, общее количество поездок (зарубежные поездки и поездки по России) немного выросло (на 0,8%), то есть население стало чуть более мобильным.

Небольшой рост выездного туризма крайне неравномерно отразился на объемах пользования услугами связи. Так голосовой трафик в зарубежных поездках вырос пропорционально росту выезда абонентов (на 5,8%), объемы СМС-сообщений – снизились на треть. Однако интернет-трафик вырос почти в 10 раз. Это связано как с ростом проникновения смартфонов, так и с серьезным снижением цены интернет-роуминга.

В прошлом году МегаФон отменил базовую тарификацию на интернет и ввел пакеты трафика.

Наиболее популярные страны в сети оператора в 1Q2017, динамика:

Беларусь -1,60%

Финляндия 24,40%

Казахстан -14,20%

Украина -44,70%

Таджикистан 28,80%

Германия 17,40%

Италия 30,40%

Эстония 7,40%

Франция 18,60%

Грузия 25,10%

Среди прошлогодних стран-лидеров Украина в этом году продемонстрировала самое драматичное снижение выезда (почти на 45%).

Наиболее популярные страны, 1Q2016:

Украина Беларусь Казахстан Финляндия Швейцария Таджикистан Германия Эстония Италия Франция

Среди путешествующих по России выросли все показатели. Так голосовой трафик вырос более чем на 50%, СМС – на 32%, а интернет-трафик – на рекордные 128%. Это связано, прежде всего, с тем, что порядка 80% пользователей в поездках подключают тарифные опции, оптимизирующие расходы или используют пакетные тарифы где цена услуг в поездках не меняется.