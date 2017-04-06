Tele2 назначила нового директора на Байкале и Дальнем Востоке

Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявила о назначении Михаила Прахова на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2. Об этом говорится в заявлении Tele2, поступившем в редакцию CNews.

Макрорегион «Байкал и Дальний Восток» был образован в результате изменения региональной структуры для оптимизации операционного управления в Tele2. Иркутский и бурятский филиалы компании вышли из макрорегиона «Сибирь» и присоединились к макрорегиону «Дальний Восток», который переименован в «Байкал и Дальний Восток». Его центр располагается в Иркутске.

В сферу ответственности Михаила Прахова войдет управление бизнесом, улучшение ключевых операционных и финансовых показателей Tele2 в макрорегионе. Кроме того, он займется укреплением позиций компании на Байкале и Дальнем Востоке, планированием и реализацией ее стратегии, а также будет развивать корпоративную культуру Tele2.

Как отмечается, Михаил Прахов имеет широкий опыт работы в сфере телекоммуникаций. Он начал карьеру в отрасли в 2004 г. с должности руководителя регионального отделения компании «Евросеть» в Псковской и Новгородской областях. Затем Михаил возглавил коммерческую дирекцию псковского филиала «Вымпелкома». В 2008 г. присоединился к команде Tele2 в качестве руководителя подразделения компании в Пскове. В 2014 г. стал управляющим директором пермского филиала оператора.

«Байкал и Дальний Восток — стратегически важные территории развития Tele2. Мы уделяем особое внимание профессиональному росту сотрудников и поиску лучших кандидатов на ключевые позиции внутри компании. Михаил Прахов имеет большой управленческий опыт и серьезные достижения в телекоммуникационной отрасли. Я уверен, его профессионализм и знание бизнеса Tele2 будут способствовать дальнейшему укреплению позиций компании на телекоммуникационном рынке Востока России и развитию услуг для наших абонентов», — прокомментировал назначение Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2.