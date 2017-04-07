Huawei представила новые флагманы Honor 8 Pro и Honor 8 Lite. Фото, цены

Huawei, владеющая торговой маркой Honor, объявила о начале продаж в России смартфонов Honor 8 Pro и Honor 8 Lite. Модель Honor 8 Pro является на данный момент самым мощным устройством бренда.

Смартфон Honor 8 Pro оснащен 5,7-дюймовым Quad HD-экраном высокого качества и двойной камерой и выполнен в корпусе толщиной 6,97 мм. Cмартфон Honor 8 Lite ориентирован на активных и следящих за модой молодых людей, предпочитающих приобретать стильные и производительные устройства по доступной цене.

«Представляя Honor 8 Pro на мировом рынке, мы расширяем границы привычных представлений о возможностях современных смартфонов, — сказал директор Honor в России Тони Ран. — На сегодняшний день это самый совершенный смартфон Honor, который даст возможность пользователям изменить свое отношение к устройствам с большими экранами благодаря выгодному сочетанию функциональности с эргономичным дизайном. Соотношение цены и качества делает наш новый флагман безусловным фаворитом в своей ценовой категории».

Смартфон Honor 8 Pro разрабатывался с учетом высоких потребностей современных пользователей, включая любителей видеоигр и HD видео, и получил передовое ПО и аппаратного обеспечение высокого качества. Восьмиядерный процессор Kirin 960, включает четыре высокопроизводительных ядра Cortex A73 с тактовой частотой 2,4 ГГц и четыре экономичных ядра Cortex A53 с частотой 1,8 ГГц. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и повысить одноядерную и многоядерную производительность на 10 и 18% соответственно. Накопитель емкостью 64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ позволяют использовать вычислительную мощь смартфона на все 100%. Можно не задумываться о наличии свободного места. Графический процессор Mali-G71, поддерживает технологию Vulkan API. Это позволяет повысить скорость обработки графики на 400%. Благодаря ему Honor 8 Pro способен запускать самые современные видеоигры на максимальной частоте обновления кадров с минимальными задержками даже в 3D режиме. Обновленный интерфейс EMUI 5.1, который использует алгоритмы машинного обучения, учитывает поведение пользователя, снижая время запуска приложений и загрузки данных. Например, если вы обычно открываете определенное приложение в одно и то же время дня, Honor 8 Pro сможет спрогнозировать эту потребность и запустить его в нужное время.

Несмотря на высокую производительность и малую толщину, Honor 8 Pro способен работать без подзарядки батареи при обычном использовании до 2 суток и до 1,44 суток в режиме высокой нагрузки. Батарея емкостью 4000 мАч (710 Втч/л) и усовершенствованные функции энергосбережения помогут забыть, что такое не вовремя разрядившийся смартфон. В дополнение к этому технология Smart Power 5.0 повышает время автономной работы, идентифицируя и останавливая энергоемкие процессы и снижая энергопотребление приложений, работающих в фоновом режиме.

Смартфон Honor 8 Pro

5,7-дюймовый Quad HD экран способен передавать 16,7 миллионов оттенков цветов, покрывая 94,5% пространства NTSC, что означает, что его картинка отвечает требованиям, предъявляемым к голливудским кинозалам. Профессиональная калибровка каждого экрана, а также встроенные технологии повышения четкости и чистоты цветов позволяют максимально реализовать потенциал смартфона.

Honor 8 Pro готов к использованию в VR-приложениях и комплектуется картонным приспособлением (часть упаковки) для просмотра и предустановленным приложением Jaunt VR, дающим доступ к богатой библиотеке VR контента. Пользователи также получают возможность прикоснуться к захватывающему миру игры Galaxy on Fire 3 – первой 3D игры, адаптированной для интерфейса Vulkan API.

В смартфоне Honor 8 Pro реализована двойная 12 МП + 12 МП камера. Два модуля работают в тандеме, гарантируя великолепное качество снимков: монохромный делает черно-белый снимок с высокой детализацией, а RGB отвечает за точную цветопередачу. Высокотехнологичное ПО объединяет изображения, полученные с двух сенсоров, чтобы создать безупречный снимок с идеальной четкостью и яркими натуралистичными цветами. Диапазон диафрагмы основной камеры от f/0,95 до f/16 позволяет управлять глубиной резкости, как на зеркальной камере, причем как при съемке фотографий, так и видеороликов.

Смартфон поддерживает запись видео с разрешением 4K в эффективном кодеке H.265, позволяющем получать оптимизированные по объему файлы.

Помимо множества других инноваций, интерфейс пользователя EMUI 5.1 имеет разработанную совместно с GoPro функцию Highlights, сортирующую фотографии по категориям и автоматически генерирующую видеоистории. Эти ролики легко поддаются кастомизации, позволяя сохранять дорогие сердцу воспоминания в удобном и оригинальном виде, накладывать на них музыку и легко делиться с друзьями в социальных сетях.

Смартфон Honor 8 Lite оснащен двойным 2.5D стеклом и корпусом из аккуратно обработанного металла. Несмотря на большой экран с диагональю 5,2 дюйма, изящный корпус Honor 8 Lite толщиной всего 7,6 мм удобно лежит в руке благодаря плавным изгибам и приятной на ощупь фактуре.

Построенный на базе 8-ядерного процессора Kirin 655 и оснащенный 3 ГБ ОЗУ LPDDR3, Honor 8 Lite позволяет запускать несколько приложений одновременно. Смартфон оснащен встроенным накопителем емкостью 16 ГБ с возможностью расширения с помощью карт microSD объемом до 128 ГБ.

Новый смартфон Honor 8 Lite получил аккумуляторную батарею емкостью 3000 мАч. Работая вместе с технологией энергосбережения Smart Power 5.0, которая оптимизирует потребление энергии, и экономичным процессором, батарея позволяет Honor 8 Lite работать на полную мощность в течение всего дня. На полном заряде смартфон способен проигрывать музыкальные треки 93 часа, до 15 часов – видео, а также обеспечивает 11 или более часов работы в интернете при сетевом 4G подключении.

Honor 8 Lite имеет все необходимые функции для получения качественных фотографий — лучшие моменты жизни теперь можно без труда превратить в настоящие фотошедевры. Фронтальная камера с разрешением 8 МП оснащена объективом с углом зрения 77°, а усовершенствованный интуитивный режим съемки автопортрета позволяет получать яркие селфи при любом освещении. Основная 12 МП камера с размером пикселя 1,25 нм и фазовым автофокусом (PDAF), срабатывающим всего за 0,3 секунды, обеспечивает мгновенную съемку. Новое меню позволяет создать собственный интерфейс камеры, включив в него только необходимые функции съемки, чтобы не отвлекаться на поиск нужного и сосредоточиться на построении идеального кадра.

Смартфон Honor 8 Lite

Продажи Honor 8 Pro в России стартуют 7 апреля. Смартфон доступен в синем, черном и золотистом цветах. Рекомендованная розничная цена 34990 руб. Смартфон можно будут приобрести в собственном интернет-магазине shop.huawei.ru и Mvideo.ru, в сети ДНС, МТС и др.

Смартфон Honor 8 Lite будет доступен в синем, черном, золотом и белом цветах корпуса. Только 7 апреля новинку можно будет приобрести по специальной цене 14490 руб. в фирменном интернет-магазине shop.huawei.ru и на Aliexpress. 17 апреля смартфон поступит в продажу в розничные магазины по цене 15990 руб.