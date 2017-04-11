«Транстелеком» организовал сеть оперативной связи для постов таможни на Урале

«Транстелеком» объявил о том, что в сжатые сроки организовал основной информационный обмен между 56 телекоммуникационными узлами таможенных органов в зоне действия Уральского таможенного управления.

Согласно договору, заключенному по итогам открытого аукциона, «Транстелеком» предоставил целый комплекс услуг связи Уральской таможне в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В течение десяти рабочих дней специалисты компании организовали основной информационный обмен между телекоммуникационными узлами таможенных органов с использованием изолированной области (IP VPN) мультисервисной сети IP/VPN MPLS и услуги связи с использованием выделенных каналов.

«Транстелеком наработал большой опыт работы с государственными заказчиками, в том числе с таможенными органами, и четко понимает требования таких клиентов. Собственная сеть ТТК и постоянно ведущаяся модернизация гарантируют качество услуг и защиту передаваемой информации, что помогает сотрудникам таможни оперативно вести рабочие процессы и быть уверенными в сохранности данных», - отметил Вячеслав Касымов, директор макрорегиона Урал компании «Транстелеком».

Корпоративная сеть IP VPN от компании ТТК – широкополосная частная виртуальная сеть связи (VPN – Virtual Private Network), построенная на основе магистральной IP MPLS (Multi Protocol Label Switching) сети ТТК. Это полносвязная сеть, поддерживающая частную адресацию и обмен данными по схеме «каждый с каждым».