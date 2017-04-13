MRV представила решение Mobile FrontHaul для операторов мобильной связи

MRV Communications представила новое решение Mobile FrontHaul для сотовых операторов. Как рассказали CNews в компании, решение представляет собой полный набор оптических элементов (MUX/DMUX, OADM, SFP+), необходимых для развертывания оптической сети до каждой соты, с поддержкой всех протоколов CPRI со скоростями передачи от 614Мбит/с до 11Гбит/с.

Все элементы предназначены для работы в расширенном температурном режиме от -40С до +85С, а пассивные фильтры имеют возможность внешней установки на мачте, что существенно упрощает процесс инсталляции и значительно снижает ее стоимость.

На сегодняшний день список доступных для заказа модулей включает в себя различные мультиплексоры и 4 вида оптических интерфейсов SFP+:

SFP-10GDWEXTH-XX – DWDM до 40 км

SFP-10GCWEXTH-XX – CWDM до 40 км

SFP-10GD-BX432(23)TH – одноволоконные интерфейсы до 40 км

SFP-10GMR-ELRTH – «серые» интерфейсы до 20 км

Обновленное решение Mobile FrontHaul от MRV создано в соответствии с пожеланиями мобильных операторов и полностью удовлетворяет всем современным тенденциям организации связи между радиовышками и центральным офисом.