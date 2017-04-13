«Ростелеком» организовал виртуальную частную сеть для «Кровельного центра»

Компания «Ростелеком» организовала виртуальную частную сеть (VPN) для производителя кровельных материалов на юге России «Кровельный центр». Телеком-оператор проложил волоконно-оптические линии связи до объектов заказчика. Теперь главный офис и 77 филиалов компании, расположенных на всей территории Краснодарского края, объединены в общее информационное пространство, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Созданная виртуальная частная сеть позволяет использовать аудио- и видеоконференцсвязь, электронную почту, бизнес-приложения в безопасном от внешних информационных воздействий режиме. Высокая пропускная способность каналов обеспечивает быстрый информационный обмен между всеми сотрудниками организации.

Сергей Краснов, руководитель отдела автоматизации «Кровельного центра», отметил: «Благодаря “Ростелекому” была организована единая виртуальная частная сеть на всей территории Краснодарского края и республики Адыгея, что позволило оптимизировать работу филиалов ООО “Кровельный центр”».

«Наличие VPN в компаниях с разветвленной региональной сетью, таких как “Кровельный центр”, оптимизирует бизнес-процессы, сокращает расходы на услуги связи, а также гарантирует надежность и безопасность передачи и хранения информации, — заявил Олег Гречко, и.о. директора Краснодарского филиала «Ростелекома». — Создаются необходимые условия для коммуникаций и развития бизнеса нашего клиента. Что касается технологической составляющей, отмечу, что сервер VPN от “Ростелекома” не требует приобретения специального оборудования и выделение ИТ-специалиста для его обслуживания. Все оборудование, необходимое для работы сервиса, находится на стороне провайдера. “Ростелеком” обеспечивает круглосуточный мониторинг серверов для стабильного функционирования системы».

Организовать VPN от «Ростелекома» можно на местном, региональном, федеральном и международном уровнях. Вне зависимости от взаимной удаленности сетей или офисов клиента, услуги VPN обеспечат безопасность передачи данных, бесперебойную работу и взаимодействие любых бизнес-приложений.