«Акадо Телеком» модернизировал систему энергоснабжения своего ЦОДа

Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявила об успешном завершении модернизации системы энергоснабжения центра обработки данных. Предпринятые меры повысили качество и надежность работы дата-центра, сообщили CNews в «Акадо Телеком».

В рамках модернизации в 2016 г. дата-центр на Варшавском шоссе получил дополнительную электрическую мощность в объеме 2,5 мВт путем подключения к новой энергоподстанции с использованием специально построенных кабельных линий. Таким образом, совокупная электрическая мощность присоединения к энергосети сегодня превышает 5,5 мВт, что позволяет увеличить номенклатуру и количество услуг ЦОД.

Также была проведена модернизация оборудования системы бесперебойного питания. Специалисты компании применили техническое решение, которое позволило выполнить работы без перерыва в предоставлении услуг дата-центра, рассказали в «Акадо Телеком».

«ЦОД компании теперь подключен к трем независимым источникам энергоснабжения, что обеспечивает отказоустойчивость дата-центра. Полученная дополнительная мощность дает нам возможность активно развивать услуги ЦОД и гарантировать высокое качество этих услуг», — заявил директор по эксплуатации компании Михаил Медриш.