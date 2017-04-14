Samsung представила в Москве новые флагманы Galaxy S8 | S8+

Samsung провела презентацию флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ в Москве. Участники события первыми в России оценили сочетание новейших технологий и уникального дизайна новых устройств – в том числе, «безграничный» экран и безрамочную конструкцию корпуса. Перед гостями вечера выступил глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф.

«Запуск нового поколения флагманов – очень важный для Samsung шаг: Galaxy S8 и S8+ положат начало новому этапу развития мобильных устройств бренда. За счет своего передового функционала и не имеющего аналогов дизайна новые смартфоны изменят представление о мобильных устройствах и откроют перед пользователями действительно безграничные возможности, – сказал Аркадий Граф, глава Samsung Mobile в России. – Представленные в прошлом году Samsung Galaxy S7 и S7 edge пользуются огромной популярностью среди жителей России, и мы уверены, что новинки этого года ждет не меньший успех».

В рамках презентации глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф рассказал обо всех возможностях, которые открываются пользователям новых флагманов. Кроме того, участники события получили эксклюзивную возможность оценить преимущества экосистемы самых современных устройств и сервисов Samsung. Помимо флагманов Galaxy S8 и S8+ в специально организованных демо-зонах они протестировали новую компактную панорамную камеру Samsung Gear 360 (2017), очки виртуальной реальности Gear VR с джойстиком, а также док-станцию Samsung DeX.

Смартфоны нового поколения – Galaxy S8 с диагональю 5,8 дюймов и Galaxy S8+ с диагональю 6,2 дюймов – оснащены «безграничным» изогнутым с двух сторон экраном и имеют гладкий корпус без кнопок и острых углов.

Благодаря компактному дизайну Galaxy S8 и S8+ удобно пользоваться одной рукой, а покрытие Corning Gorilla Glass 5 гарантирует защиту устройств от механических повреждений. 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой F1.7 и интеллектуальным автофокусом, а также 12-мегапиксельная основная камера позволяют делать чёткие фотографии практически при любом освещении. Galaxy S8 и S8+ оснащены интеллектуальным помощником Bixby, с помощью которого работать с доступными сервисами и приложениями можно посредством сенсорного экрана, голосовых или текстовых команд.

Производительный процессор устройств обеспечивает высокую скорость их работы и низкое энергопотребление, а сканеры отпечатка пальца и радужной оболочки глаза позволяют выбрать наиболее удобный способ биометрической аутентификации. Наконец, новые флагманские смартфоны поддерживают работу с устройствами, которые значительно расширяют возможности пользователей: новыми очками виртуальной реальности Gear VR с джойстиком, обновленной компактной панорамной камерой Gear 360 c возможностью трансляции в режиме реального времени, а также док-станцией Samsung DeX.

Динамика роста оформленных предзаказов превышает первоначальные ожидания, что говорит о том, что пользователи с большим ажиотажем ждут появления новых Samsung Galaxy S8 | S8+. Оформить предоплаченный предзаказ пользователи могут до 19 апреля 2017 года и получить в подарок доставку до официального старта продаж, а также компактную панорамную камеру Gear 360.

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в России 28 апреля по рекомендованной розничной цене 54990 руб. и 59990 руб. соответственно и будут представлены в трех цветовых решениях: Черный бриллиант, Мистический аметист и Желтый топаз.