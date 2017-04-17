DEPO Computers модернизировала телекоммуникации «Мекаминефти»

DEPO Computers объявила о реализации проекта по модернизации системы телефонных коммуникаций и ИТ-инфраструктуры компании «Мекаминефть». Мощная производственно-техническая база, высококвалифицированный персонал, современные методы, технологии, оборудование, соответствующие мировому уровню, позволяют осуществлять широкий спектр работ по вторичному воздействию на пласт с целью повышения его продуктивности. Сервисными услугами компании пользуются все крупные нефтегазодобывающие операторы в регионах ХМАО и ЯНАО.

Применение новых технологий, таких как глубокопроникающий гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация и многостадийные ГРП, позволяют существенно увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов (КИН), вовлекать в работу удаленные слабо дренируемые участки залежи, значительно снизить затрачиваемое время на производство работ, успешно проводить работы по ГРП на скважинах с существующей опасностью прорыва в водонасыщенную часть пласта.

Головной офис расположен в городе Мегион Ханты-мансийского автономного округа – Югра. Второе офисное здание находится в городе Нижневартовск.

Руководство «Мекаминефти» поставило задачу оптимизации расходов на телефонную связь – как между основными офисами компании, так и при связи со своими заказчиками и партнерами. Для осуществления звонков в компании использовалась обычная аналоговая (проводная) и сотовая связь. Поскольку офисы компании, а также партнеры и заказчики, расположены в разных городах и регионах России, «Мекаминефть» несла высокие расходы на оплату услуг междугородной и сотовой связи. Для снижения этих расходов было принято решение использовать современные технологии, включая IP-телефонию и автоматизированную систему переадресации звонков при использовании сотовой связи.

Кроме экономии расходов, переход на новые технологии связи открывает возможность использовать передачу видео-потока при общении между абонентами. Возможность организации видео-конференций упрощает и ускоряет решение бизнес-задач, а также позволяет сократить количество командировок сотрудников компании.

Для качественного и быстрого внедрения новых технологий связи, сокращения затрат на обучение сотрудников и снижения рисков при модернизации ИТ-инфраструктуры «Мекаминефть», было принято решение привлечь стороннюю организацию, обладающую необходимым опытом и компетенциями.

Специалисты «Мекаминефть» провели внутренний конкурс по выбору подрядчика и рассмотрели несколько предложений, в том числе построенных на оборудовании импортного производства. Проведя анализ российского рынка, «Мекаминефть» обратилась в компанию DEPO Computers, которая является российским производителем ИКТ-оборудования с большим опытом построения сложных ИТ-систем и занимает 1 место в России по производству серверов, рабочих станций и ПК для бизнеса. Компания DEPO Computers полностью соответствовала условиям выбора подрядчика. Специалисты компании обладают необходимыми компетенциями и опытом в проектировании и внедрении современных ИТ-систем. Кроме этого, DEPO Computers обладает развитой системой логистики с возможностью поставки в любую точку России серверного оборудования собственного производства. По результатам внутреннего конкурса было выбрано предложение DEPO Computers, поскольку оно лучше всего соответствовало потребностям «Мекаминефть».

Для защиты проекта перед руководством компании «Мекаминефть», проектная команда DEPO Computers подготовила подробное ТКП и провела ряд консультаций для администраторов и ИТ-директора заказчика.

В рамках проведения работ по проекту, специалистами DEPO Computers была разработана архитектура программно-аппаратного решения по внедрению современных технологий связи на базе оборудования DEPO, коммерческого ПО Microsoft Skype for Business (Lync), Symantec Backup Exec и технологии IP-телефонии.

В качестве современного решения для модернизации телефонной связи компании «МеКаМинефть» было выбрано ПО Microsoft Skype for Business (Lync), которое предоставляет богатый функционал по организации телекоммуникаций. Такое решение органично вписывается в существующую ИТ-инфраструктуру компании и предоставляет возможности голосовой и видео-связи с использованием сети Интернет. Для обеспечения отказоустойчивой работы системы телекоммуникаций, было решено проводить развертывание новой инфраструктуры в виртуальной среде Hyper-V, для чего был спроектирован отказоустойчивый кластер виртуализации.

Кроме этого, в решении использованы специализированные шлюзы VoIP-GSM для интеграции сотовой связи в общую коммуникационную инфраструктуру заказчика.

Для обеспечения коммуникаций для 200 сотрудников головного офиса и филиалов «МеКаМинефть» разработана аппаратная платформа на базе оборудования DEPO Computers. Платформа включает два высокопроизводительных сервера виртуализации DEPO Storm 3400V2 объединенных в отказоустойчивый кластер, сервер DEPO Storm 3400P1 для развертывания системы резервного копирования, две выделенных системы хранения данных, два коммутатора и шлюз VoIP-GSM. Одна СХД используется для кластера виртуализации, вторая – для резервного копирования данных. Система резервного копирования построена на ПО Symantec Backup Exec.

Все оборудование было смонтировано в отдельный серверный шкаф DEPO Rack 650P3 высотой 42U вместе со всей необходимой инженерной инфраструктурой. Кроме этого, рабочие места руководства компании «Мекаминефть» были оснащены специализированными IP-телефонами.

На первом этапе проектная команда DEPO Computers в тесном сотрудничестве с ИТ-отделом заказчика подготовила конфигурацию серверного и коммуникационного оборудования, а также разработала подробную схему решения. После производства и тестирования оборудования на заводе DEPO Computers, расположенном в городе Красногорск Московской области, все оборудование было отправлено заказчику и смонтировано специалистами DEPO в серверной комнате в головном офисе «МеКаМинефть» в Нижневартовске.

Дальнейшие работы, включая развертывание кластера виртуализации, создание инфраструктуры виртуальных машин, развертывание и настройка ПО, настройка сети и шлюза VoIP-GSM проводились инженерами DEPO Computers.

После завершения развертывания и настройки решения была сформирована пилотная группа из 10 сотрудников «Мекаминефть», работающих в разных отделах в Нижневартовске и в Мегионе. Для пилотной группы была организована миграция на новую систему телефонии, проведено обучение пользователей по работе в новой системе и отлажена процедура миграции. Кроме этого, во время отработки пилотной зоны было проведено обучение системных администраторов заказчика по работе с новой системой.

После успешного завершения пилота, была проведена миграция всех пользователей заказчика на новую систему коммуникации силами администраторов. В завершение работ по проекту специалистами DEPO Computers был разработан и передан заказчику полный комплект эксплуатационной документации, включающий:

Функциональную схему решения

Схему коммутации и монтажа оборудования

Руководство пользователя

Руководство системного администратора

Весь проект от постановки задачи со стороны руководства «МеКаМинефть» до завершения длился 2,5 года, при это активная часть проекта заняла менее 5 месяцев.

В рамках реализации проекта была проведена миграция с аналоговой связи на более функциональную и экономичную цифровую. Для этого проектная команда DEPO Computers внедрила в инфраструктуре «Мекаминефть» систему коммуникаций на базе Skype for Business, модернизировала текущую систему связи заказчика и провела её интеграцию с Skype for Business. Кроме этого, была проведена установка и настройка 10 IP-телефонов для руководства «Мекаминефть» и настройка ПО на 200 рабочих местах пользователей.

В результате заказчик получил полностью готовую и настроенную систему телефонии, значительно снизившую затраты на телефонную связь и повысившую эффективность работы сотрудников.

Благодаря использованию отказоустойчивой фермы виртуализации, на которой была развернута основная часть системы, заказчик получил возможность простого масштабирования внедренного решения. «Мекаминефть» планирует дальнейшее развитие системы в сторону подключения новых пользователей и расширения функционала системы. Для подготовки к эти работам, специалистами DEPO Computers в рамках отдельного проекта было проведено расширение фермы виртуализации путем установки и интеграции дополнительного серверного оборудования DEPO.

Клиент хотел сэкономить на телефонных переговорах между филиалами и внешними контрагентами путем перехода с аналоговой телефонной связи на цифровую, а также модернизировать серверную инфраструктуру компании, повысить надежность хранения данных за счет системы резервного копирования

«Для снижения расходов на телефонные переговоры между нашими филиалами, а также с нашим партнерами, нам было необходимо провести модернизацию инфраструктуры и обеспечить переход с аналоговой телефонной связи на цифровую. Кроме этого, мы хотели модернизировать серверную инфраструктуру нашей компании и повысить надежность хранения данных за счет внедрения системы резервного копирования, — сказал начальник отдела ИТ «Мекаминефть» Эдуард Валерьевич Макаров. — Внедрение отказоустойчивой фермы виртуализации на базе современного оборудования DEPO позволило не только обеспечить переход на IP-телефонию, но и обеспечить возможность масштабирования инфраструктуры в дальнейшем. Специалисты DEPO Computers показали на практике глубокие знания в предметной области и выполнили все работы по проекту с опережением планируемых сроков».

«Внедрение современных информационных технологий придает дополнительное ускорение в развитии компаний любого вида деятельности, обеспечивает эффективное использование имеющихся ресурсов и, соответственно, гарантирует качество изготавливаемой продукции или предоставляемых услуг, — рассказал вице-президент компании DEPO Computers Виктор Урусов. — Комплексный проект, реализованный в «МеКаМинефть», включает отказоустойчивую виртуализацию, цифровую телефонию и систему резервного копирования информационных ресурсов заказчика. Весь комплекс этих современных технологий, построенных на оборудовании российского производства, обеспечивает повышение эффективности бизнес-процессов и тем самым повышает конкурентноспособность компании».

В настоящее время специалисты компании DEPO Computers работают над следующим этапом модернизации ИТ-инфраструктуры «Мекаминефти».