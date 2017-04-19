«Ростелеком» устранил аварию на магистральной линии связи «Москва – Пекин»

«Ростелеком» устранил аварию на высокоскоростной магистральной линии связи с условным названием «Москва – Пекин», которая осуществляет пропуск трафика с западного направления на восток. По легенде транспортная сеть федерального и международного значения повреждена сильнейшим паводком, возникшим вследствие большого количества снега этом году. Авария произошла близ села Щелкун Сысертского района Свердловской области, и на устранение повреждения у связистов есть пять часов.

Тренировка по противостоянию половодью прошла в условиях, максимально приближенных к реальным. Для оперативного восстановления связи в полевых условиях была развернута лаборатория измерений оптического кабеля. Место повреждения многокилометровой магистрали было определено с точностью до метра специальным прибором – рефлектометром, установленным в одном из узлов связи компании. Вскрытие замерзшего грунта производилось мини-экскаватором. Сварка волоконно-оптического кабеля прошла в специальной палатке и КУНГе – кузове-фургоне аварийной машины.



В связи с особенно неблагоприятной паводковой ситуацией традиционный весенний аварийно-тренировочный выезд в этом году был организован «Ростелекомом» по максимально расширенному сценарию. Магистральные линии связи ведущего интернет-провайдера страны на 100% зарезервированы (в случае повреждения сигнал будет направлен по другой, резервной линии с равнозначной пропускной способностью), однако риски аварий с неблагоприятными последствиями все равно существуют.

«Половодье опасно для линий связи прежде всего размывами, которые уменьшают глубину залегания кабеля и даже оголяют его. Самые «тонкие места» – это овраги и берега рек. В период паводка даже неглубокие овраги за несколько дней становятся глубокими, возникают большие оползни, которые «подтягивают» за собой кабель и обрывают его. Если линия связи оголена вследствие проседания днища реки или береговой линии, то возникает опасность повреждения кабеля льдинами или плывущими по реке деревьями», - сказал Валерий Деменьшин, начальник транспортного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Екатеринбургского филиала «Ростелекома».

Встречать весну во всеоружии «Ростелекому» приходится ежегодно. На случай аварийных ситуаций на складах компании хранится неснижаемый запас материалов: оптический и телефонный кабель, провода, муфты, а также стационарные и передвижные источники электропитания, радиостанции КВ диапазонов, спутниковые телефоны. На время неблагоприятной паводковой ситуации сформированы аварийно-профилактические группы, ремонтно-восстановительные бригады и аварийно-восстановительные команды связи.

В этом году на Среднем Урале выпало снега выше нормы на 15-30%, поэтому весеннее половодье на территории Свердловской области серьезное. МЧС определило семь паводкоопасных направлений – это бассейны рек Нейва-Синячиха-Реж-Ница, Пышма-Рефт, Тагил-Черная-Выя-Салда, Уфа-Серга-Артя-Ачит–Сарана, Чусовая-Ревда-Билимбай-Сухая Утка-Дикая Утка, Исеть-Сысерть, бассейны рек Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура.