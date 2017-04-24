Контакт-центр «ЛоджиКолл» запустил новую площадку в Саранске

Аутсорсинговый контакт-центр «ЛоджиКолл» объявил об открытии новой площадки в Саранске. Ожидается, что современная площадка позволит расширить спектр оказываемых контакт-центром услуг, а также повысить качество клиентского обслуживания, сообщили CNews в «ЛоджиКолле».

В рамках проекта модернизации увеличены площадь контакт-центра, количество оборудованных рабочих мест, проведена модернизация телекоммуникационного оборудования, оптимизировано пространство для обучения, работы и отдыха сотрудников.

«Необходимость расширения КЦ обусловлена развитием крупнейшего проекта “ЛоджиКолл” — поддержки систем дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов Сбербанка. По мере роста количества и разнообразия предоставляемых банком услуг объем задач КЦ “ЛоджиКолл” постоянно расширяется. Для поддержания высоких показателей качества обслуживания нам необходима современная масштабируемая инфраструктура, и открытие новой площадки КЦ в Саранске позволит нам в полной мере реализовать эту потребность», — заявил директор КЦ «ЛоджиКолл» Алексей Кацоев.

Аутсорсинговый контакт-центр «ЛоджиКолл» находится под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»). Как отметили в КЦ «ЛоджиКолл», запуск новой площадки в Саранске позволит создать дополнительные вакансии для работы в современной высокотехнологичной отрасли. Как и на всех площадках «ЛоджиКолл», в контакт-центре Саранска внедрена собственная система подготовки и развития кадров. Кроме этого, на обновленной площадке в Саранске реализован современный подход к обеспечению комфортных условий труда сотрудников: это касается организации как рабочего пространства в целом, так и технического оснащения индивидуальных рабочих мест операторов.