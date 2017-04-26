«Акадо Телеком» представила online-сервис учета энергоресурсов для корпоративных клиентов

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») на III форуме и выставке «Энергоэффективное Подмосковье» (26-27 апреля 2017 г., Дом Правительства Московской области) представил свою новую услугу для корпоративных клиентов - услугу мониторинга приборов учета энергоресурсов.

Система предназначена для автоматизации процессов учета, передачи и хранения данных о потреблении энергетических ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии, газа, сточных вод) и формирования отчетных документов. Система сертифицирована как средство измерения. Она работает в режиме реального времени, благодаря чему клиент имеет круглосуточный удаленный доступ к информации с любого устройства с возможностью контроля количественных и качественных параметров.

Данные хранятся в центре обработки данных «Акадо Телеком», что обеспечивает безопасность информации и высокий уровень отказоустойчивости системы.

«Сегодня бережное отношение к энергоресурсам пропагандируют многие компании, что позволяет оптимизировать их затраты, - сказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Акадо Телеком» Максим Чернов. – Для этой категории клиентов, а также для ресурсоснабжающих, энергосервисных и обслуживающих компаний, мы разработали техническое решение, не требующее капитальных и временных затрат – все работы выполняются в течение суток нашими специалистами. Будучи системным интегратором «Акадо Телеком» предоставляет услугу под ключ. У клиента должен быть только интернет-доступ для получения данных в режиме реального времени».