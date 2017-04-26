Андрей Холодный возглавил направление развития нелинейных сервисов «Триколор ТВ»
Заместителем генерального директора по развитию нелинейных сервисов «Триколор ТВ» назначен Андрей Холодный. Основная задача, стоящая перед заместителем генерального директора по развитию нелинейных сервисов «Триколор ТВ» — разработка коммерческой стратегии развития новых продуктов и услуг, управление проектами, связанными с разработкой и внедрением дополнительных сервисов, сообщили CNews в «Триколор ТВ».
Андрей Холодный родился 30 ноября 1979 г. в Москве. В 2002 г. получил степень магистра в области ИТ-инжиниринга в Будапештском университете технологии и экономики. В 2004 г. окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности «Робототехника». А в 2014 г. в Стокгольмской школе Экономики получил диплом MBA.
В 2006-2010 гг. руководил департаментом дополнительных услуг «Билайн». За время работы в компании Андрей Холодный осуществил запуск и развитие нового продукта «Билайн ТВ» — IPTV. Запустил услугу «Мобильное ТВ» в Москве. С 2010 по 2014 гг. последовательно занимал должности исполнительного директора по управлению медийными активами и исполнительного директора по венчурным продуктам в «Ростелекоме». Отвечал за развитие всех ТВ-продуктов (аналоговое и цифровое кабельное телевидение, интерактивное ТВ, Zabava.ru), входил в состав Совета директоров рекламного агентства НМА и медиахолдинга «НКС Медиа», занимался развитием игровой платформы и финансовых сервисов. С конца 2014 г. по 2016 г. возглавлял компанию Moyo TV (Moyo.tv).