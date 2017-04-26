Huawei представила новый компактный маршрутизатор серии NE9000

Компания Huawei объявила о выпуске нового магистрального маршрутизатора NE9000-8 с 8 слотами. Маршрутизатор NE9000-8 использует ту же платформу, что и выпущенный ранее NE9000 с 20 слотами, обладая при этом компактными размерами, большой емкостью и широким ассортиментом сервисных функций, сообщили CNews в Huawei. Он может выступать в качестве соединительного узла (interconnect node) в малых и средних центрах обработки данных (ЦОД) или узла в ядре городской сети (Metro network). Продукты серии NE9000 в целом удовлетворяют потребностям операторов с точки зрения развития услуг базовой сети для различных сценариев, помогая подготовить сети операторов для эволюции сервисов в облака, отметили в компании.

Как известно, рост популярности видеосервисов сверхвысокого разрешения (UHD), приведший к резкому увеличению пропускной способности сети, оказал серьезное влияние на магистральные сети. В то же время, развитие облачных сервисов превратило центры обработки данных в центры магистральных сетей. Трафик между центрами обработки данных сложен и непредсказуем, поэтому сети должны обладать способностью настройки «по требованию». Растущая пропускная способность сетей подчеркивает такие проблемы, как их большой размер, значительное энергопотребление, сложность развертывания и расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание магистральных маршрутизаторов, отметили в компании.

Новый магистральный маршрутизатор NE9000-8 обладает большой емкостью и высоким уровнем интеграции. Он поддерживает линейную карту маршрутизаторов емкостью 4 Тбит/с и обеспечивает общую емкость 32 Тбит/с. Это позволит в ближайшие 5-10 лет беспрепятственно перейти к 8 Тбит/с на слот, что соответствует сервисным требованиям соединительного узла (interconnect node) в малых и средних центрах обработки данных (ЦОД) и узла ядра городской сети (Metro Network), утверждают в Huawei. NE9000-8 занимает половину высоты стандартной 2,2-метровой стойки.

Виртуализация операционной системы позволяет превратить один магистральный маршрутизатор в несколько логических устройств, что обеспечивает контроль, управление и физическую изоляцию ресурсов для сервисов. Результатом этого становится конвергентная платформа для многочисленных сервисов, которая сокращает количество сетевых узлов и снижает издержки по строительству сети. Кроме того, магистральные маршрутизаторы NE9000 — центральные элементы решения Huawei CloudBackbone. CloudBackbone помогает операторам произвести интеллектуальную настройку своих сетей и в целом повысить производительность сети за счет мониторинга изменений в сетевом трафике в режиме реального времени, а также централизованного контроля и управления.

«Выпуская магистральные маршрутизаторы серии NE9000, мы удовлетворяем требования операторов относительно емкости и гибкой платформы для облачных сервисов. Это помогает создавать высокопроизводительные сети и содействует коммерческому успеху наших клиентов в облачную эпоху», — заявил Гай Ган (Gai Gang), президент направления маршрутизаторов и оборудования для операторских сетей Ethernet Huawei.