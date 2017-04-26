«Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани

«Мегафон» объявил о запуске услуги мобильного 4G-интернета в 18 населенных пунктах Краснодарского края, а также о расширении покрытия 4G+ (LTE Advanced) в столице региона и пригороде. Теперь скорости 4G-интернета от «Мегафона» доступны в Абинске, Армавире, Белореченске, Ейске, Кореновске, Кропоткине, Крымске, Славянске-на-Кубани, Лабинске, Усть-Лабинске, Тихорецке, а также в станице Староминской и хуторе Трудобеликовском.

«Наша сеть четвертого поколения уже не первый год успешно работает в Краснодаре, во всех курортных и портовых городах Черноморского побережья. Теперь же мы сосредоточились на развитии LTE-покрытия в крупных районных центрах с высоким приоритетом в аграрной части Кубани, где живут и трудятся миллионы людей», — отметил Денис Артемьев, директор отделения компании «Мегафон» по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

Вместе с тем оператор в Краснодаре существенно увеличил покрытие сети 4G+, способной предоставить абоненту скорость до 300 Мбит/с: более 85 базовых станций самого прогрессивного стандарта передачи данных заработали на всей территории краевой столицы. Также услуги 4G/4G+ стали доступны жителям станиц Динская, Елизаветинская, Старокорсунская, посёлков Яблоновский и Знаменский.