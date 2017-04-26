Vodafone Turkey и Huawei протестировали решение для совместного использования спектра GSM-LTE

Компании Vodafone Turkey и Huawei завершили свои первые испытания решения для совместного использования спектра GSM-LTE на базе коммерческой сети Vodafone диапазона 900 МГц, которые проходили в городе Диярбакыр (Турция). Решение, разработанное в рамках сотрудничества Центра мобильных инноваций Huawei Mobile Innovation Centre и Центра передовых технологий Vodafone Networks CoE (Center of Excellence), обеспечивает совместное использование спектра технологиями GSM и LTE со взаимным наложением двух технологий, что повышает скорость передачи данных и емкость соты в сети LTE, в частотном ресурсе диапазона 900 МГц, доступном в сети Vodafone Turkey, сообщили CNews в Huawei.

Как показали тестовые сценарии, совместное использование спектра GSM-LTE обеспечивает увеличение средней пропускной способности в нисходящем канале приблизительно на 58% и на 44% — средней пропускной способности в восходящем канале по сравнению с сетью LTE с шириной канала 5 МГц.

1 апреля 2016 г. компания Vodafone Turkey начала коммерческое использование 4,5G. Оператор обслуживает свыше 8 млн пользователей LTE. По мере того как пользователи переходят на LTE, эффективное распределение ресурсов спектра, необходимое для того, чтобы справляться с возрастающим трафиком, является приоритетом для Vodafone Turkey. Решение совместного использования спектра GSM-LTE применяет патентованные алгоритмы Huawei, чтобы снять с операторов ограничения стандартной ширины канала LTE. Благодаря этому решению разделенные ресурсы спектра используются в полном объеме, обеспечивая повышение скорости передачи данных, пояснили в компании.

«Ресурсы частотного спектра чрезвычайно ценны. Распределение спектра в традиционном решении для рефарминга фиксированное, что приводит к низкой эффективности использования. Решение совместного использования спектра GSM-LTE помогло увеличить спектральную эффективность в Диярбакыре. Я доволен положительными результатами и с нетерпением жду его внедрения во всей сети», — заявил Маллик Рао, технический директор Vodafone Turkey.

«Мы были очень рады сотрудничеству с Vodafone Turkey, а также результатам тестирования. Решение совместного использования спектра GSM-LTE не только повышает эффективность спектра, но и гарантирует операторам плавный переход к LTE», — считает Цао Мин (Cao Ming), президент Huawei FDD Product Line.