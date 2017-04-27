Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения

Mitsubishi Electric объявила о завершении разработки компактной многоэлементной антенны и радиочастотного модуля, обеспечивающего полосу пропускания 800 МГц и формирование широкого луча для базовых станций пятого поколения (5G), работающих в 28 ГГц диапазоне. О разработке было объявлено на Бруклинском саммите беспроводных технологий 5G в Нью-Йорке 19-21 апреля. Форум организован компанией NOKIA и исследовательским центром NYU WIRELESS Политехнического института Нью-Йоркского университета.

Решение перекрывает широкий диапазон частот обеспечивает высокую пропускную способность связи. Диапазон частот в 800 МГц обеспечивается благодаря широкополосному высокочастотному устройству.

Технология управления диаграммой направленности – это комбинация двух запатентованных технических решений: 256-элементной антенны и радиочастотного устройства. Формирование подобной диаграммы в диапазоне ±45 градусов способствует расширению зоны покрытия.

Компактная антенна и радиочастотный модуль предусматривают простую схему установки/ Высокоэффективная интеграция радиочастотного устройства произведена благодаря компактному размеру.

Реализация технологий пятого поколения (5G), разрабатываемых в целях адаптации к быстрому росту трафика мобильной связи и распространения усовершенствованных услуг и приложений во всем мире, ожидается уже в 2020 году. 5G позволяет обеспечить сверхскоростную передачу данных на уровне 20 Гбит/с, что значительно превышает возможности 4G, работающей на скорости 3 Гбит/с. На сегодняшний день известны две основные технологии – многоэлементная технология MIMO (многоканальный вход – многоканальный выход), в которой используются высокочастотные диапазоны для обеспечения большей пропускной способности, и технология MIMO, позволяющая осуществлять пространственное мультиплексирование сигналов на одной частоте и компенсировать большие потери при передачи данных на более высоких частотах благодаря многоэлементным антеннам.

Новая антенна Mitsubishi Electric и радиочастотный модуль для базовых станций 5G будут использоваться для технологии MIMO именно на базе многоэлементной антенны. В разработке учтена часть результатов научно-исследовательского проекта по реализации системы мобильной связи 5G, выполненного по заказу Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии.