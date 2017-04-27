TP-Link представила новую настенную точку доступа EAP115-Wall

TP-Link представила новое Wi-Fi бизнес-решение в линейке Auranet – EAP115-Wall. Теперь все преимущества линейки Auranet доступны пользователям и при настенном размещении. EAP115-Wall можно элементарно установить на поверхности стены – просто снять крышку распределительной коробки и лицевую панель, подключить Ethernet кабель из стены к входящему порту с PoE и установить точку доступа с помощью идущих в комплекте болтов.

Точка доступа обеспечит надёжный сигнал Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с в каждом помещении, а также позволит гостям подключаться к отдельной сети с помощью настраиваемого портала аутентификации. Вы также можете создать уникальную страницу для рекламы ваших услуг, которую будут видеть все пользователи при авторизации.

Как и другие точки серии EAP, устройство обладает высококлассным аппаратным обеспечением, функциями балансировки нагрузки и автоматического управления передатчиком, что позволяет применять его даже в очень загруженной среде.

Благодаря минималистичному дизайну EAP115-Wall отлично впишется в любой интерьер – от отельного до офисного. Забудьте о громоздкости: внешний корпус устройства обладает толщиной всего 11 мм.

Ключевые особенности модели включают удобную установку точки доступа в распределительной коробке типа EU, компактный дизайн и совместимость с любым интерьером. Программный контроллер обеспечивает легкое управление сотнями точек доступа, есть поддержка Power over Ethernet (802.3af) для удобной и выгодной установки. Портал аутентификации обеспечивает удобную аутентификацию гостей в сети Wi-Fi, а контроль доступа ограничивает или разрешает клиентам доступ к выбранному сегменту сети. График перезагрузки позволяет всем точкам доступа автоматически перезагружаться в определённое время. Шифрование WPA/WPA2-enterprise, 802.1X, аутентификация с помощью Radius и обнаружение несанкционированных точек доступа обеспечивают безопасность сети WLAN.

Точка доступа совместима с устройствами 802.11 b/g/n, функция QoS позволяет устанавливать приоритет для определённых данных, голосовых и видеоприложений. Поддерживается множество рабочих режимов для различных задач, включая управляемую точку доступа и автономную точку доступа. Балансировка нагрузки обеспечивает большому числу пользователей плавное подключение в сетях больших предприятий, Multi-SSID для создания различных Wi-Fi сетей для различных пользователей, функция Rate limit для ограничения скорости клиентов, подключенных к выбранному SSID.

На все бизнес оборудование компании TP-Link предусмотрена гарантия производителя в течение 3 лет и русскоговорящая техническая поддержка. Сервисное обслуживание осуществляется в более ста сервисных центров по всей России.