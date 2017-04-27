В Tele2 избран новый состав совета директоров

Владельцы сотового оператора Tele2 («Т2 РТК Холдинг») на внеочередном заседании общего собрания участников 13 апреля приняли решение о переизбрании совета директоров компании. В новый состав совета вошли 11 человек. Совет директоров оператора возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, сообщили CNews в Tele2.

В новый состав совета директоров Tele2 также вошли: Стефано Зуппет (Stefano Zuppet), управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал»; Боян Иванович (Bojan Ivanovic), управляющий директор «ВТБ Капитал»; Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»; Сергей Анохин, старший вице-президент «Ростелекома»; Владимир Кириенко, старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома»; Кай-Уве Мельхорн (Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент — финансовый директор «Ростелекома»; Дмитрий Лебедев, управляющий директор «АБР Менеджмент»; Александр Пентя, заместитель генерального директора «АБР Менеджмент»; Владимир Лукин, первый заместитель генерального директора «Севергрупп»; Бруно Дюшарм (Bruno Ducharme), глава инвестиционной компании TIW Capital Partners — независимый директор.

Новыми членами совета директоров от «Ростелекома» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.

Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны оптимизировать деятельность совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания.