«Казахтелеком» и Solar Security подписали меморандум о взаимодействии в области кибербезопасности

Компания «Казахтелеком» и Solar Security подписали меморандум о партнерстве и взаимодействии в области продвижения услуг по кибербезопасности. Партнерство двух компаний предусматривает создание центра мониторинга и реагирования на кибератаки, что, как ожидается, позволит вывести обеспечение безопасности для защиты интернет-соединений и передачи данных на новый уровень, сообщили CNews в Solar Security. Стороны также выразили намерение создать и развивать соответствующее бизнес-направление, в связи с высоким спросом на данный вид услуг среди крупных компаний в Казахстане и Российской Федерации.

«Большинство компаний и мировых корпораций уделяют информационной безопасности особое внимание, и защита данных, как в процессе передачи и обмена, так и при хранении, предотвращение киберугроз, попыток получения информации злоумышленниками становятся одним из приоритетных направлений обеспечения безопасности. Введение в эксплуатацию центра позволит обеспечить мониторинг и оперативное управление информационной безопасностью наших клиентов, поскольку стартовый перечень сервисов включает в себя мониторинг и реагирование на кибератаки, защиту онлайн-сервисов, контроль защищенности и управление и уязвимостями, оповещения о киберугрозах. По мере развития рынка перечень сервисов будет расширяться», — рассказал главный технический директор компании «Казахтелеком» Александр Лезговко в ходе подписания меморандума.

Он также подчеркнул, что внедрение систем для киберзащиты и создание центра будет произведено на базе существующей инфраструктуры и на основе опыта по внедрению Единого центра управления сетями телекоммуникаций, запущенного в эксплуатацию «Казахтелекомом» в начале текущего года.

Внедрение в Казахстане системы кибербезопасности обусловлено задачами по обеспечению информационной безопасности на всех уровнях, а также защиты неприкосновенности частной жизни граждан при использовании информационно-коммуникационных технологий.

«Благодаря стратегическому сотрудничеству “Казахтелекома” и Solar Security казахстанские компании получат возможность использовать передовые сервисы по защите от киберугроз. Кроме того, мы ожидаем, что эти услуги будут востребованы в государственном и финансовом секторе, поскольку именно они чаще всего являются объектами кибератак. Накопленный опыт, систематизированные правила и сценарии выявления кибератак, которые Solar Security предоставит в распоряжение “Казахтелекома”, позволят выявлять угрозы на раннем этапе и заблаговременно применять меры по защите от нападений в киберпространстве», — считает генеральный директор компании Solar Security Игорь Ляпунов.

В ходе подписания меморандума стороны обсудили совместные планы и обозначили сроки запуска проекта. Согласно предварительной договоренности, внедрение центра планируется до конца текущего года.