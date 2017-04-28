«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом отделения «Почты России» в Кабардино-Балкарии

Специалисты «Ростелекома» реализовали крупный проект для «Почты России» в Кабардино-Балкарии. В рамках заключенного контракта компания обеспечила высокоскоростным доступом в интернет по оптическим технологиям 162 отделения «Почты» во всех районах республики, сообщили CNews в «Ростелекоме».

«Так как устаревшие медные сети не могут в полной мере обеспечивать высокую скорость и стабильную работу услуг связи, мы заменяем их на оптоволокно. На сегодняшний день мы можем предложить комплексные решения на базе оптических технологий бизнесу и госструктурам на территории Кабардино-Балкарии», — отметил Барасби Машуков, директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелеком».

«Ростелеком» вместе с подключением по «оптике» может предоставить своим клиентам услугу «Web-конференция». Подключив ее, компании могут оперативно взаимодействовать с клиентами и удаленными офисами. Также оптические каналы позволяют подключить такие облачные сервисы, как «Новая телефония», «IP-видеонаблюдение», «Виртуальный Центр обработки данных (ВЦОД)». Их подключение позволит оптимизировать бизнес-процессы, минимизировать расходы на приобретение оборудования и строить взаимоотношения с деловыми партнерами.

«Благодаря высококачественному доступу в интернет, который организовал нам “Ростелеком”, обеспечивается оперативная и слаженная работа всех наших отделений, которые расположены в разных точках республики. Мы сотрудничаем с компанией не первый год, и могу с уверенностью сказать, что “Ростелеком” — надежный телеком-оператор по предоставлению всего спектра современных услуг связи», — заявил Мурат Хакулов, директор Кабардино-Балкарского филиала «Почты России».

На сегодняшний день у Кабардино-Балкарского филиала насчитывается более тысячи пользователей интернета по оптической технологии в корпоративном сегменте.