«Ростелеком» обеспечит телеком-поддержку российского этапа Гран при Формулы 1

«Ростелеком» объявил об обеспечивании телеком-услугами проведение российского этапа Гран при Формулы 1, который пройдет в Олимпийском парке Сочи с 27 по 30 апреля 2017 года.

Каналы доступа в интернет на скорости до 400 Мбит/с и услуги телефонии для организаторов и команд участников, специальный канал связи для обеспечения безопасности на территории проведения гонок предоставляет телеком-оператор во время проведения автогонок. Кроме того, «Ростелеком» выделяет международным теле- и радиокомпаниям каналы передачи данных, суммарная емкость которых превышает 2 Гбит/с, благодаря чему поклонники Формулы-1 во всем мире смогут увидеть соревнования лучших автогонщиков в режиме реального времени.

Олег Гречко, и. о. директора Краснодарского филиала «Ростелекома» отметил: «Мы продолжаем активно использовать возможности созданной для Олимпиады-2014 инфраструктуры связи при проведении таких масштабных мероприятий, как Формула 1, Российский инвестиционный форум, музыкальный фестиваль «Новая волна» и друие. Отмечу, что в качестве телеком-партнера российского этапа всемирно известной автогонки «Ростелеком» выступит уже четвертый год подряд. Новшеством этого года станут услуги нашей мобильной связи, которыми смогут воспользоваться команды-участники гонок, теле- и радиовещатели».

Гран-при в России станет четвертым из двадцати одного этапа в календаре Формулы 1. В сезоне 2017 года примут участие 20 пилотов, среди которых будет Даниил Квят. Именно он будет представлять нашу страну в автогонке. Длина трассы, которую преодолевают пилоты, составляет около 6 км, а максимальная скорость болидов во время соревнований может достигать 320 км/час.