Zyxel объявила о кардинальной смене структуры дистрибуции в России

Zyxel Communications анонсировала кардинальную смену структуры дистрибуции в России и СНГ, а также открытие локального офиса компании для продвижения сетевого оборудования в России и на постсоветском пространстве.

Суть новой бизнес-модели компании Zyxel – концентрация усилий на малом и среднем бизнесе, а также рынке операторов связи и соответствующая настройка канала продаж. С этой целью компания набирает команду, сфокусированную на SMB, работа которой развернется на полную мощность в июне-июле текущего года.

«Если говорить о том, чего мы ожидаем от новой бизнес модели, то в первую очередь – это повышение маржинальности бизнеса для канала и существенное увеличение продажи SMB и корпоративных решений. Одна из наших целей – к 2018 году превысить объем продаж в 10 миллионов долларов по направлению SMB и телеком, исключая розницу. Этому будет способствовать большая интеграция бизнеса Zyxel в России и СНГ с европейским бизнесом и, как следствие – использование европейских ресурсов – не только логистических и финансовых, но и технической экспертизы», - сказал Дмитрий Танюхин, руководитель канала продаж Zyxel в России и СНГ.

«В свете коммодитизации нижнего сегмента продуктов для нас единственным правильным решением представляется фокус на интеграторах и VAR (Value-add resellers)», - отметил руководитель канала продаж Zyxel в России и СНГ. – «Именно правильная совместная работа в проектах и защита их прибыли являются залогом успеха канала. «Горячая линия» поддержки на русском языке, обмен брака в десятках городов, поддержание подменного фонда в странах СНГ – являются важнейшими составляющими сервиса и Value-add бизнеса».

Ключевыми продуктовыми линейками компании названы: сетевая безопасность (решения с функционалом UTM и традиционных файрволлов), коммутаторы (от неуправляемых до РоЕ и коммутаторов третьего уровня), В2В WiFi (одиночные точки доступа и решения с контроллерами), защищенные коммутаторы (для наружных инсталляций), а также Nebula - решение с оптимальным облачным управлением и развертыванием, позволяющее кардинальным образом снизить стоимость владения и управления сетевой инфраструктурой.

Линейка Keenetic выделяется в отдельный бизнес. Несмотря на это, Zyxel планирует продолжать их обслуживание.

В последнее время сегмент HoReCa (сфера услуг индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства) и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте продажи) нуждается в качественном WiFi. Решение Zyxel по облачному управлению Nebula в разы сокращает расходы по администрированию беспроводных сетей.

Филиалам, подразделениям, удаленным офисам компаний различных отраслей помимо WiFi и устойчивой проводной связи требуется также VPN соединение для создания единой рабочей среды. В данном случае, решения Zyxel Zywall и USG подходят как нельзя кстати.

Нельзя также не отметить интернет провайдеров и операторов связи как отдельную целевую группу. С помощью своих качественных современных устройств Zyxel помогает провайдерам расти и зарабатывать на быстро меняющемся рынке.