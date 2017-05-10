МТС представила коробочное решение «Бизнес под контролем» для быстрого подключения к сервису эффективного управления сотрудниками. Экономия корпоративных клиентов при подключении решения, по данным оператора, достигает 15% в сравнении со стоимостью раздельного приобретения устройств и услуг.

Комплект «Бизнес под контролем» из смартфона, тарифа и сервиса для управления разъездными сотрудниками позволяет компаниям малого и среднего бизнеса с помощью одного подключения как организовать работу отдела продаж, курьерской, сервисной или службы доставки с нуля, так и улучшить существующие бизнес-процессы. Менеджеры компаний могут удаленно контролировать перемещение персонала, определять их местоположение, назначать исполнителей поручений и контролировать статус выполнения задач, перераспределять трафик маршрутов. За счет этого менеджеры по продажам, мерчендайзеры, курьеры и другие разъездные сотрудники торговых компаний, логистических центров, банков или онлайн-магазинов могут повысить производительность.

Решение сформировано из самых востребованных корпоративными клиентами товаров и услуг. При подключении клиенты существенно экономят время на выборе нужных продуктов и оборудования из ассортимента МТС. В его основе – облачный сервис для управления персоналом «Мобильные сотрудники». Спрос бизнеса на эту услугу по итогам первого квартала 2017 года вырос почти двукратно в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. С помощью web-интерфейса сервиса руководители компаний в режиме онлайн видят работу разъездных подразделений и получают отчетность, а сотрудники с помощью смартфона и мобильного приложения своевременно приступают к выполнению задач. Сам факт контроля за соблюдением трудовой дисциплины сокращает потерю рабочего времени.

В рамках комплекта клиентам предлагается на выбор два варианта самого популярного в России типа смартфонов с большим экраном и поддержкой LTE по специальной цене – это сертифицированные МТС Smart Surf2 или МТС Smart Turbo. Дополняет предложение тариф линейки «Умный бизнес» с включенными пакетами минут, SMS и интернета. Клиент может приобрести как полный комплект, так и комбинацию из услуги и тарифа или услуги и смартфона.

Ежемесячный платеж за мобильные сервисы для одного сотрудника составит 1040 рублей с базовым тарифом в Московском регионе, экономия начинается уже при подключении одного комплекта. Такая покупка обойдется на 5% дешевле в сравнении со стоимостью при раздельном приобретении оборудования и услуг. Если обеспечить комплектом для удаленной работы от 6 до 10 сотрудников, скидка достигнет 10%, от 11 до 50 сотрудников – 15%.

«На основе запросов клиентов мы создали предложение, которое решает основные вопросы при управлении разъездными сотрудниками – контроль, диспетчеризация, распределение заявок. МТС верен своим принципам: клиенты получают комплекс самых востребованных товаров и услуг от одного поставщика, при этом плата за услуги включается в единый ежемесячный счет. Автоматизация работы курьерских и сервисных служб особенно актуальна в конце высокого бизнес-сезона: можно контролировать предприятие удаленно, из любой точки земли», – отметила директор по маркетингу и продуктам бизнес-рынка МТС Елена Нечай.

Предложение действительно до 30 июня 2017 года.