Тарифы «Всё включено S+, M, M+» от «Мегафона» получили дополнительные минуты, SMS и интернет-трафик

«Мегафон» объявил о том, что его тарифы «Всё Включено S+», «Всё включено М» и «Всё включено М+» бьют рекорды продаж и становятся выгоднее. С 10 мая 2017 г. на этих тарифах увеличивается количество минут, SMS и объёма трафика интернета. Абонентская плата остается без изменений.

«Рост абонентской базы по тарифу «Мегафон – Всё Включено M» за два прошедших месяца к 1 мая составил 160%, по «Мегафон - Всё Включено М+» - 570%, «Всё Включено S+» - 770%. Мы решили не останавливаться на этих цифрах и сделали тарифы еще удобнее для клиентов. В «S+» увеличили на 160% минуты, на 200% SMS и объем интернета, в «М» включенных гигабайт стало больше на 167%. Важные и приятные изменения для «Мегафон - Всё Включено М+». Мы увеличиваем объём трафика. При этом абонентская плата останется прежней», - сказал Сергей Протасов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке Столичного филиала «Мегафона».

Тариф «Мегафон - Всё Включено S+» получает дополнительно 150 минут звонков на номера «Мегафона» России и других операторов Домашнего региона, пакет включает теперь 400 минут. Количество SMS и объём трафика интернета увеличиваются в два раза.

«Мегафон - Всё Включено М+» стал удобнее для любителей интернета и получил 10 ГБ 3G/4G+ мобильного интернета дома и в поездках по России вместо 3 ГБ днём и 7 ГБ по акции «Ночной интернет». Теперь весь объём трафика можно использовать на максимальной скорости в любое удобное время.

Увеличенные пакеты будут предоставлены абонентам со следующего расчетного периода. Акция «Ночной интернет» продлена до 10.05.17, закрывается для подключений с момента запуска обновлений, но продолжает действовать для абонентов, подключившихся до этой даты.

Тариф «Мегафон – Всё Включено M» получил дополнительно 2 ГБ интернета для абонентов, подключившихся с 10 мая 2017 года. Для них объем трафика увеличивается с 3 до 5 ГБ.