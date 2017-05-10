Tele2 расширила список роуминг-партнеров в Европе и Латинской Америке

Tele2 объявила об открытии роуминга в сетях Foroya Tele на Фарерских островах и Claro в Панаме. В Германии абоненты компании теперь могут пользоваться услугами международного роуминга и в сети T-Mobile.

На Фарерских островах и в Германии клиентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 15 руб. за минуту входящего или исходящего вызова на номера СНГ и Европы. Передача одного текстового или мультимедийного сообщения обойдется путешественнику в 6 рублей. Стоимость высокоскоростного мобильного интернета на Фарерских островах и в Германии составит 25 руб. за мегабайт.

Tele2 предоставляет своим клиентам выгодный автоматический роуминг и в Панаме. Абонент заплатит 65 руб. за минуту звонка на все направления. Стоимость исходящих SMS и MMS составит 12 руб., а один мегабайт обойдется в 50 руб.

Кроме базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции, которые позволяют оптимизировать расходы на мобильную связь за рубежом. Услуга «Разговоры без границ» дает возможность принимать звонки за границей по цене 5 руб. за минуту, абонентская плата составляет 5 руб. в сутки. С помощью опции «Интернет за рубежом» на Фарерских островах и в Германии можно скачать 10 Мб интернет-трафика за 100 руб. в сутки, тот же объем данных в Панаме – за 300 руб. в день.