«Ростелеком» устранил аварию в Югре на магистрали «Северный оптический поток»

«Ростелеком» объявил об устранении аварии на высокоскоростной магистральной линии связи под названием «Северный оптический поток», которая осуществляет пропуск трафика с Урала на Крайний Север, через Ханты-Мансийский автономный округ-Югру. По легенде, транспортная сеть федерального значения повреждена вследствие паводка. Авария произошла на реке Замятина в поселке Дорожный Сургутского района, и на устранение повреждения у связистов есть не более пяти часов.

Традиционная тренировка связистов «Ростелекома» по противостоянию половодью прошла в сложных условиях, максимально приближенным к реальным. Для оперативного восстановления связи на берегу реки Замятина была развернута лаборатория измерений оптического кабеля. Место повреждения многокилометровой магистрали было определено с оптического кросса с помощью специального прибора – рефлектометра. Сварка волоконно-оптического кабеля прошла в полевых условиях – в специальной палатке и КУНГе – кузове-фургоне аварийной машины.

«Для того чтобы обеспечить устойчивую связь даже в паводковый и пожароопасный период, специалисты компании из года в год оттачивают навыки по предотвращению повреждений и восстановлению телекоммуникационного оборудования. Это позволяет им четко и слаженно работать в любой ситуации, – отмечает директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. – Для оперативного устранения аварий на линиях связи на территории округа сформированы 20 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 90 человек. Все команды укомплектованы средствами индивидуальной защиты, материально-техническими средствами и средствами связи. Организован круглосуточный контроль телефонной связи с населенными пунктами в возможных районах подтопления. В полную готовность приведен транспорт, в том числе машины повышенной проходимости и средства передвижения по воде. На случай аварийных ситуаций на складах «Ростелекома» хранится неснижаемый запас материалов: оптический и телефонный кабель, провода, муфты, а также стационарные и передвижные источники электроснабжения».

«Магистральные линии связи «Ростелекома» на 100% зарезервированы, в случае повреждения сигнал будет направлен по другой, резервной линии, но с меньшей пропускной способностью. Чтобы восстановить полную пропускную способность поврежденной магистрали мы оперативно выезжаем на аварийно-восстановительные работы, – сказал начальник линейно-кабельного участка Сургутского районного узла связи компании «Ростелеком» Сергей Жигарев. – Половодье опасно для линий связи прежде всего размывами, которые уменьшают глубину залегания кабеля и даже оголяют его. Самые «тонкие места» – это овраги и берега рек. В период паводка даже неглубокие овраги за несколько дней становятся глубокими, возникают большие оползни, которые «подтягивают» за собой кабель и обрывают его. Если линия связи оголена вследствие проседания днища реки или береговой линии, то возникает опасность повреждения кабеля льдинами или плывущими по реке деревьями. Во избежание подобных ситуаций, «Ростелеком» строит сети связи по методу горизонтально-направленного бурения, прокладывая оптический кабель в трубе под водными переходами на глубине не менее пяти метров».

Встречать весну во всеоружии «Ростелекому» приходится ежегодно. В настоящее время технические специалисты обследуют участки, а также кабельные и воздушные переходы, которые по прогнозам могут попасть в зону подтопления. Сотрудники компании окапывают распределительные шкафы, организуют отвод талых вод, проверяют герметизацию колодцев телефонной канализации.

По прогнозам главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, весеннее половодье в Югре прогнозируется на уровне 2016 года, Высшие уровни весеннего половодья в реке Обь ожидаются около нормы. Паводкоопасная ситуация может сложиться на реках Иртыш и Конда. На Иртыше высшие уровни воды ожидаются на 0,6-1,1 метра выше среднемноголетних значений, на Конде – на 0,3-0,5 метра выше среднемноголетних значений. Прогнозируемые высшие уровни не достигают критической отметки «Опасные явления». На остальных реках округа высшие уровни ожидаются около нормы и ниже на 0,6-1,25 метра. Несмотря на это, округ уже готов к неблагоприятному сценарию. В зоне возможного подтопления находится 44 населенных пункта, среди которых Сургут, Нижневартовск, Мегион и Лангепас.