«Ростелеком» в Северной Осетии подключил первых абонентов по оптической технологии в поселке Заводской

Компания «Ростелеком» завершила работы по построению сети связи по технологии GPON в поселке Заводской и начала подключение первых абонентов. В первые дни специалисты компании подключили 200 новых пользователей и переключили более ста абонентов с «меди» на «оптику». Причем почти все новые абоненты пожелали сразу подключить в пакете и услугу «Интерактивное ТВ», сообщили CNews в «Ростелекоме».

«Компания продолжает инвестировать в строительство волоконно-оптических линий связи не только в многоэтажном, но и в частном секторе РСО-Алания. С начала нынешнего года “Ростелеком” обеспечил связью 1025 частных домовладений в райцентрах Ардон и Моздок. Теперь оптическая сеть появилась в поселке Заводском. Здесь техническая возможность для подключения к услуге интернет-доступа обеспечена для 800 абонентов. В планах филиала на ближайшую перспективу — 4 тыс. подключений в частном секторе в разных районах республики», — рассказал Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома».

Создаваемая «Ростелекомом» инфраструктура делает проживание в небольших населенных пунктах более комфортным. Клиенты при подключении к оптоволоконной сети получают цифровую телефонную связь, круглосуточный доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/сек, который не зависит от погодных условий, а также цифровое «Интерактивное ТВ», в том числе с каналами высокой четкости изображения (HDTV).

Для населенных пунктов с преобладанием частных построек оптические технологии являются оптимальным и современным решением, способным обеспечить надежность и качество услуг, а в дальнейшем — быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов, отметили в компании.