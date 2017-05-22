CTI завершил очередной этап модернизации контакт-центра «Ростелекома» в Сибири

Системный интегратор CTI завершил очередной этап модернизации и расширения контакт-центра (КЦ) макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» (г. Барнаул). В рамках модернизации было внедрено дополнительно 696 рабочих мест операторов КЦ на базе решения Unified Contact Center Enterprise (UCCE), сообщили CNews в CTI.

Очередной этап модернизации — это часть глобального проекта по строительству и расширению КЦ «Ростелекома». По итогам выполнения этапа работ аппаратно-программный комплекс UCCE в Барнауле был расширен для обработки входящих и исходящих голосовых вызовов. Расширены системы записи и контроля качества ZOOM, системы WFM Teleopti, оптимизирующие управление персоналом КЦ и прогнозирующие загрузку операторов.

С помощью модернизированного контактного центра, развернутого CTI, филиалы «Ростелекома» в Сибири сегодня обслуживают 66% территории России (21 субъект РФ в семи часовых поясах), что соответствует более 1 млн звонков ежемесячно. По отзыву заказчика, новый КЦ позволяет не только оптимально распределять вызовы, осуществлять их мониторинг и вести статистику, но и прогнозировать и перераспределять нагрузку среди операторов, составлять оптимальное расписание их работы, что, в свою очередь, позволяет достичь должной работы КЦ при минимальном увеличении количества персонала.

«Телеком-оператор в России “Ростелеком” — наш давний клиент, продолжение сотрудничества с которым — значимый для нас этап работы, — заявил Дмитрий Миронов, директор по работе с телекоммуникационными компаниями CTI. — Нами использовался комплексный подход создания площадки для расширения контакт-центра МРФ “Сибирь”, который обслуживает второй по величине макрорегион (Сибирский федеральный округ). Главная цель создания собственного центра обработки вызовов, который мы внедрили в 2014 г. и продолжаем расширять по запросу клиента — обеспечение качественного обслуживания существующих и потенциальных абонентов “Ростелекома” по удаленным каналам, повышение лояльности клиентов и увеличение территории обслуживания сети».

«Мы благодарны CTI за высокое качество оказанных услуг по проекту расширения КЦ в МРФ “Сибирь”, — отметила Татьяна Казанина, директор департамента клиентского опыта и обслуживания МРФ «Сибирь» «Ростелекома». — Мы приняли правильное решение, отказавшись от внешнего КЦ и обратившись к компании CTI для внедрения собственного контактного центра. Благодаря контактному центру, построенному на базе современных технологий и мировых практик, мы качественно повысили уровень обслуживания наших абонентов. Также вышли на новый уровень управляемости ресурсами КЦ. Очередной этап расширения центра обработки вызовов позволит нам нарастить новые мощности и подняться на новую ступень обслуживания клиентов».