В Mango Office появились виртуальные комнаты для конференций

Компания «Манго Телеком» предложила возможность использовать для телефонных конференций виртуальное пространство. В целом новый сервис — продолжение функционала классической конференц-связи. Но важное отличие в том, что в виртуальной комнате организовать и провести большую телефонную конференцию быстрее и проще, рассказали CNews в «Манго Телеком».

На практике традиционный конференц-колл — это подключение участников к групповому звонку одного за другим в ручном режиме — секретарем или одним из участников разговора. Это гибкий, доступный инструмент для небольших конференций, когда в обсуждение нужно включить одного-двух человек. Но когда по телефону необходимо провести более крупное совещание, эффективнее использовать другой вид конференц-связи — виртуальную комнату, считают в компании.

Виртуальная комната создается в личном кабинете Mango Office, здесь же ей присваивается короткий телефонный номер. Остается лишь сообщить его участникам совещания, и, позвонив на этот номер, они присоединятся к собранию самостоятельно. Организатору не придется созваниваться по очереди с каждым, подключая одних, пока другие вынуждены ожидать на линии. Как результат, это значительно повышает удобство и экономит время, утверждают в «Манго Телеком».

Совещание в виртуальной комнате можно провести не только с коллегами, но и с клиентами, партнерами или подрядчиками. Внешним абонентам требуется набрать номер компании, а затем короткий номер виртуальной переговорной, сотрудникам — только короткий номер. При этом виртуальную комнату можно оставить открытой или ограничить доступ к ней по PIN-коду.

Если в облачной АТС включена функция записи разговоров, обсуждения в виртуальных комнатах тоже будут записываться. В частности, это даст возможность без дополнительных усилий получать звуковые файлы, ценные для протоколирования совещаний.